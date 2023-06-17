https://sputnikarabic.ae/20230617/محلل-سياسي-تصريحات-بوتين-في-منتدى-بطرسبورغ-كشفت-حقائق-هامة-جدا-1078211224.html

محلل سياسي: تصريحات بوتين في منتدى بطرسبورغ كشفت حقائق هامة جدا

محلل سياسي: تصريحات بوتين في منتدى بطرسبورغ كشفت حقائق هامة جدا

أكد أستاذ العلوم السياسية المصري في جامعة القاهرة، حسن نافعة، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، تعكس جملة من الحقائق. 17.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-17T11:35+0000

2023-06-17T11:35+0000

2023-06-17T11:35+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023

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تونس - سبوتنيك. وقال نافعة في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "تصريحات بوتين التي أدلى بها، خلال كلمة ألقاها في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي، هامة جدًا، وتعكس جملة من الحقائق".ولفت نافعة إلى أن جملة الحقائق تتلخص في "الثقة بالنفس وبقدرة روسيا على مواصلة وإدارة العملية العسكرية، بما يتفق والمصالح والأهداف الروسية".وأردف المحلل السياسي أن التصريحات "جاءت لتعكس فشل العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا لمنعها من مواصلة العملية العسكرية الخاصة، فضلًا عن التأكيد على تضرر الغرب اقتصاديا من العقوبات بأكثر مما تضررت روسيا".ورأى نافعة أن هذه التصريحات "كشفت عن الجوانب غير الأخلاقية لبعض أنواع العقوبات المفروضة على روسيا"، واصفًا إياها بأنها "أقرب لممارسة السرقة والنهب منها إلى أي شيء آخر".وأوضح أن الموقف يؤكد على "حتمية انتصار روسيا في هذه الحرب وعجز أوكرانيا والغرب عن مواصلة القتال بنفس الوتيرة السابقة".وكان الرئيس بوتين قد أكد، في كلمة ألقاها في المنتدى الاقتصادي في مدينة سان بطرسبورغ، أمس الجمعة، أن "الهجوم المضاد الذي تشنه القوات الأوكرانية ليست له أي فرصة للنجاح".وفيما يتعلق بهدف نزع سلاح أوكرانيا، قال بوتين إنه "لم يبق لدى كييف تقريبا أسلحة محلية الصنع، وكل ما تستخدمه من الخارج".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس، كما تستكمل تحرير الكيانات الروسية الجديدة التي انضمت إلى روسيا، وهي- جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيا وخيرسون.

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روسيا, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2023, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار