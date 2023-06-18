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https://sputnikarabic.ae/20230618/الآلية-الثلاثية-في-السودان-تدعو-الجيش-والدعم-السريع-للالتزام-بوقف-إطلاق-النار-لمدة-72-ساعة-1078240586.html
الآلية الثلاثية في السودان تدعو الجيش والدعم السريع للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة
الآلية الثلاثية في السودان تدعو الجيش والدعم السريع للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة
دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة. 18.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-18T19:38+0000
2023-06-18T19:38+0000
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وقالت الآلية الثلاثية، في بيان لها، إن "هناك حاجة ماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين المحتاجين"، مشيرا إلى أن الصراع في دارفور اتخذ بعدا عرقيا.وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع في دارفور، مؤكدا أن الأزمة في السودان أدت لنزوح نحو 1.7 مليون شخص ولجوء ما يقرب من نصف مليون شخص للبلدان المجاورة.وأكد البيان، أن "نحو 24.7 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية".واتفق طرفا الصراع الدامي في السودان، على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، وفقا لبيان سعودي أمريكي مشترك.وأضاف البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الآلية الثلاثية في السودان تدعو الجيش والدعم السريع للالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة

19:38 GMT 18.06.2023
© AFP 2023السودان
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
© AFP 2023
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دعت الآلية الثلاثية في السودان، مساء اليوم الأحد، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بوقف إطلاق النار لمدة 72 ساعة.
وقالت الآلية الثلاثية، في بيان لها، إن "هناك حاجة ماسة إلى هدنة إنسانية دائمة للسماح بوصول المساعدات إلى ملايين السودانيين المحتاجين"، مشيرا إلى أن الصراع في دارفور اتخذ بعدا عرقيا.
وأعرب عن قلقه إزاء تدهور الوضع في دارفور، مؤكدا أن الأزمة في السودان أدت لنزوح نحو 1.7 مليون شخص ولجوء ما يقرب من نصف مليون شخص للبلدان المجاورة.
وأكد البيان، أن "نحو 24.7 مليون شخص أو ما يقرب من نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية".
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18:27 GMT
واتفق طرفا الصراع الدامي في السودان، على إيقاف إطلاق النار لمدة 72 ساعة اعتبارًا من الساعة السادسة من صباح اليوم الأحد، وفقا لبيان سعودي أمريكي مشترك.
وأضاف البيان "اتفق الطرفان على أنهما خلال فترة وقف إطلاق النار سوف يمتنعان عن التحركات والهجمات واستخدام الطائرات الحربية أو الطائرات المسيرة أو القصف المدفعي أو تعزيز المواقع أو إعادة إمداد القوات، أو الامتناع عن محاولة تحقيق مكاسب عسكرية أثناء وقف إطلاق النار. كما اتفقا على السماح بحرية الحركة وإيصال المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء السودان".
ومنذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، تدور اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بأنحاء السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية، بينها القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للقوات المسلحة وقيادة قوات الدعم السريع وعدد من المطارات العسكرية والمدنية.
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