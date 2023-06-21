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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-ألماني-الجنود-الأوكرانيون-يعطبون-دبابات-ليوبارد-2-خوفا-من-مواجهة-الجيش-الروسي-1078336424.html
إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي
إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي
زعمت مصادر إعلامية ألمانية أن القائمين على دبابات "ليوبارد 2" المتمركزة على خط المواجهة قرب منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبلغوا أن المقاتلين يعطبون دباباتهم... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:43+0000
2023-06-21T10:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
العالم
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ونقلت المصادر الألمانية عن "مقاتل يبلغ من العمر 22 عاما مع علامة النداء (غودزيك - أوكرانية)، تقارير تفيد بأن هناك جنودا يرفضون المشاركة في الحرب".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، صعدت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".ونقلت الصحيفة عن مقاتل على المدفع يدعى ميشا، قوله: "المقاتلين على الجانب الآخر (الروس) ليسوا جدد، كانوا سيهربون لو أطلقت ليوبارد النار عليهم (بحسب مزاعمه). لكن هؤلاء أقوياء".أفاد الأطباء الموجودون في الخطوط الأمامية بزيادة كبيرة في عدد الجرحى، خلال الأيام القليلة الماضية، وأبلغ ضابط استخبارات أوكراني يقوم بمسح كامل في الجبهة الجنوبية الصحيفة الألمانية بوقوع خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات.اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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https://sputnikarabic.ae/20230621/بوشلين-حررت-القوات-الروسية-منطقة-زفيرينتس-المحصنة-في-اتجاه-مارينسكي---عاجل-1078326046.html
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رصد عسكري, العالم
رصد عسكري, العالم

إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي

10:43 GMT 21.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDERدبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023
دبابة ليوبارد 2 أمام جدار من الدخان والنيران في ساحة التدريب في أوغستدورف غربي ألمانيا بتاريخ 1 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
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زعمت مصادر إعلامية ألمانية أن القائمين على دبابات "ليوبارد 2" المتمركزة على خط المواجهة قرب منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبلغوا أن المقاتلين يعطبون دباباتهم أو يدعون أنها معطوبة خوفا من مواجهة الجيش الروسي.
ونقلت المصادر الألمانية عن "مقاتل يبلغ من العمر 22 عاما مع علامة النداء (غودزيك - أوكرانية)، تقارير تفيد بأن هناك جنودا يرفضون المشاركة في الحرب".

كتبت الصحيفة: "البعض يقلد الأضرار التي لحقت بالدبابة، فقط لكي لا يذهب إلى المعركة".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.
منظومة تور-إم2دي تي في منطقة أرخبيل نوفايا زيمليا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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09:59 GMT
في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، صعدت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".

إحدى هذه الدبابات الألمانية غير قابلة للإصلاح وعطبت بشكل كامل، والثانية معطلة، والثالثة لا يمكن استعادتها بسبب العدد الكبير من الألغام.

ونقلت الصحيفة عن مقاتل على المدفع يدعى ميشا، قوله: "المقاتلين على الجانب الآخر (الروس) ليسوا جدد، كانوا سيهربون لو أطلقت ليوبارد النار عليهم (بحسب مزاعمه). لكن هؤلاء أقوياء".
عناصر القوات المحمولة في ميدان للتدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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07:10 GMT

وفقًا للجنود التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، قبل المشاركة في الأعمال القتالية، خضعوا جميعًا للتدريب في ألمانيا من منتصف فبراير/ شباط إلى نهاية مارس/ آذار.

أفاد الأطباء الموجودون في الخطوط الأمامية بزيادة كبيرة في عدد الجرحى، خلال الأيام القليلة الماضية، وأبلغ ضابط استخبارات أوكراني يقوم بمسح كامل في الجبهة الجنوبية الصحيفة الألمانية بوقوع خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات.
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