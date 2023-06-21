https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-ألماني-الجنود-الأوكرانيون-يعطبون-دبابات-ليوبارد-2-خوفا-من-مواجهة-الجيش-الروسي-1078336424.html

إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي

إعلام ألماني: الجنود الأوكرانيون يعطبون دبابات "ليوبارد 2" خوفا من مواجهة الجيش الروسي

زعمت مصادر إعلامية ألمانية أن القائمين على دبابات "ليوبارد 2" المتمركزة على خط المواجهة قرب منطقة العملية العسكرية الخاصة، أبلغوا أن المقاتلين يعطبون دباباتهم... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T10:43+0000

2023-06-21T10:43+0000

2023-06-21T10:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

العالم

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ونقلت المصادر الألمانية عن "مقاتل يبلغ من العمر 22 عاما مع علامة النداء (غودزيك - أوكرانية)، تقارير تفيد بأن هناك جنودا يرفضون المشاركة في الحرب".وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "شبيغل"، لم يلام أو يدان أي من أفراد طاقم "ليوبارد 2" الثلاثة الرافضين للقتال الذين تحدث معهم معد التقرير، لأنه إذا أصابت قذيفة روسية برج المدرعة الألمانية "عندها ستصبح كومة من الرماد"، بحسب وصفهم.في الأيام الأولى من "الهجوم المضاد"، صعدت ثلاث دبابات من طراز "ليوبارد" على ألغام كانت القوات الروسية قد "نشرتها في كل مكان تقريبًا".ونقلت الصحيفة عن مقاتل على المدفع يدعى ميشا، قوله: "المقاتلين على الجانب الآخر (الروس) ليسوا جدد، كانوا سيهربون لو أطلقت ليوبارد النار عليهم (بحسب مزاعمه). لكن هؤلاء أقوياء".أفاد الأطباء الموجودون في الخطوط الأمامية بزيادة كبيرة في عدد الجرحى، خلال الأيام القليلة الماضية، وأبلغ ضابط استخبارات أوكراني يقوم بمسح كامل في الجبهة الجنوبية الصحيفة الألمانية بوقوع خسائر فادحة في القوى العاملة والمعدات.اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو

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