عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-انفجارات-في-عدد-من-المقاطعات-بأوكرانيا-1078363685.html
إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا
إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في عدد من المقاطعات بوسط أوكرانيا. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T22:57+0000
2023-06-21T23:01+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_0:168:3072:1896_1920x0_80_0_0_9acc7158de8bc56392968c31147aab68.jpg
موسكو- سبوتنيك. وكتبت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" عن انفجارات في وقاطعتي بولتافا و كريمينتشوك، وخاركوف، والإسكندرية في مقاطعة كيروفوغراد، وكذلك في مدينة "كريفوي روغ" التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي ودوت صافرات الإنذار في كييف وضواحيها، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وخاركوف، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف، وأوديسا.بالإضافة إلى ذلك، دوت صارفات الإنذار الجوي في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-وعدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1078363352.html
https://sputnikarabic.ae/20230621/مديرية-المخابرات-الرئيسية-في-أوكرانيا-تؤكد-تعرض-مقرها-للهجوم---1078361638.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068816872_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_17c650b2f0d2dd9dc6e469437e2a7b6b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا

22:57 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 23:01 GMT 21.06.2023)
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في عدد من المقاطعات بوسط أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك. وكتبت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" عن انفجارات في وقاطعتي بولتافا و كريمينتشوك، وخاركوف، والإسكندرية في مقاطعة كيروفوغراد، وكذلك في مدينة "كريفوي روغ" التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمباني على أراضي مصنع المعادن آزوفستال في ماريوبول، أوكرانيا 2 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة تأهب جوي في كييف وعدد من المقاطعات الأوكرانية
22:21 GMT
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي ودوت صافرات الإنذار في كييف وضواحيها، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وخاركوف، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف، وأوديسا.
بالإضافة إلى ذلك، دوت صارفات الإنذار الجوي في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
مديرية المخابرات الرئيسية في أوكرانيا تؤكد تعرض مقرها للهجوم
20:32 GMT
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 09:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала