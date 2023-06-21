https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلام-انفجارات-في-عدد-من-المقاطعات-بأوكرانيا-1078363685.html
إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا
إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في عدد من المقاطعات بوسط أوكرانيا. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T22:57+0000
2023-06-21T22:57+0000
2023-06-21T23:01+0000
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موسكو- سبوتنيك. وكتبت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" عن انفجارات في وقاطعتي بولتافا و كريمينتشوك، وخاركوف، والإسكندرية في مقاطعة كيروفوغراد، وكذلك في مدينة "كريفوي روغ" التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي ودوت صافرات الإنذار في كييف وضواحيها، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وخاركوف، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف، وأوديسا.بالإضافة إلى ذلك، دوت صارفات الإنذار الجوي في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230621/إعلان-حالة-تأهب-جوي-في-كييف-وعدد-من-المقاطعات-الأوكرانية-1078363352.html
https://sputnikarabic.ae/20230621/مديرية-المخابرات-الرئيسية-في-أوكرانيا-تؤكد-تعرض-مقرها-للهجوم---1078361638.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
إعلام: انفجارات في عدد من المقاطعات بأوكرانيا
22:57 GMT 21.06.2023 (تم التحديث: 23:01 GMT 21.06.2023) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع انفجارات في عدد من المقاطعات بوسط أوكرانيا.
موسكو- سبوتنيك
. وكتبت صحيفة "زيركالو نيديلي" الأوكرانية عبر قناتها على تطبيق "تلغرام" عن انفجارات في وقاطعتي بولتافا و كريمينتشوك، وخاركوف، والإسكندرية في مقاطعة كيروفوغراد، وكذلك في مدينة "كريفوي روغ" التابعة لمقاطعة دنيبروبيتروفسك.
وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت حالة التأهب الجوي ودوت صافرات الإنذار في كييف وضواحيها، وكذلك في مقاطعات تشيرنيغيف، وسومي، وبولتافا، وتشيركاسي، وخاركوف، وكيروفوغراد، ودنيبروبيتروفسك، ونيكولاييف، وأوديسا.
بالإضافة إلى ذلك، دوت صارفات الإنذار الجوي في أجزاء من مقاطعتي خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية التي تسيطر عليها كييف.
وبدأت القوات الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية
، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بعد يومين فقط من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي وفقًا لتقديرات السلطات الروسية نفذه جهاز الأمن الخاص الأوكراني.
وتتم الضربات على منشآت الطاقة والصناعات الدفاعية والإدارة العسكرية والاتصالات. ومنذ ذلك الحين، تعلن حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية يوميًا، وأحيانًا - في جميع أنحاء البلاد.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.