https://sputnikarabic.ae/20230621/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-نوفا-كاخوفكا-إلى-41-قتيلا-1078323517.html
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الدمار الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وفيضان مناطق في خيرسون... 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T04:30+0000
2023-06-21T04:30+0000
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وقال ألكسينكو على تلغرام: "الوضع في صباح 21 يونيو/حزيران. نوفا كاخوفكا تعود تدريجياً من وضع الطوارئ بسبب الفيضانات... للأسف، ارتفع عدد الوفيات إلى 41 شخصًا".وأضاف المسؤول أن 3500 شخص تلقوا بالفعل التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، وتلقى أكثر من 2200 ضحية مساعدات مالية.وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن:ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية واسعة النطاق بسبب هذا العمل.يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 وفقاً لنتائج الاستفتاء.
https://sputnikarabic.ae/20230619/مدينة-غولايا-بريستان-بعد-أن-غمرتها-المياه-نتيجة-تدمير-محطة-كاخوفسكايا-للطاقة-الكهرومائية-1078255948.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
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أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الدمار الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وفيضان مناطق في خيرسون إلى 41 شخصًا.
وقال ألكسينكو على تلغرام: "الوضع في صباح 21 يونيو/حزيران. نوفا كاخوفكا تعود تدريجياً من وضع الطوارئ بسبب الفيضانات... للأسف، ارتفع عدد الوفيات إلى 41 شخصًا".
وأضاف المسؤول أن 3500 شخص تلقوا بالفعل التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، وتلقى أكثر من 2200 ضحية مساعدات مالية.
وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة "كاخوفسكايا"
لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن:
"أحد أهداف قصف نظام كييف لمحطة كاخوفسكايا لتوليد الطاقة الكهرومائية هو حرمان شبه جزيرة القرم من المياه".
ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية واسعة النطاق بسبب هذا العمل.
يذكر أن محطة "كاخوفسكايا
" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 وفقاً لنتائج الاستفتاء.