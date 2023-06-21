https://sputnikarabic.ae/20230621/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-نوفا-كاخوفكا-إلى-41-قتيلا-1078323517.html

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا

ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفا كاخوفكا إلى 41 قتيلا

أعلن رئيس حكومة مقاطعة خيرسون أندريه ألكسيينكو، صباح اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الوفيات جراء الدمار الجزئي لمحطة كاخوفسكايا الكهرومائية وفيضان مناطق في خيرسون... 21.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-21T04:30+0000

2023-06-21T04:30+0000

2023-06-21T04:30+0000

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وقال ألكسينكو على تلغرام: "الوضع في صباح 21 يونيو/حزيران. نوفا كاخوفكا تعود تدريجياً من وضع الطوارئ بسبب الفيضانات... للأسف، ارتفع عدد الوفيات إلى 41 شخصًا".وأضاف المسؤول أن 3500 شخص تلقوا بالفعل التطعيم ضد الأمراض الخطيرة، وتلقى أكثر من 2200 ضحية مساعدات مالية.وفي ليلة 6 حزيران/ يونيو، شنت القوات الأوكرانية سلسلة من الهجمات على محطة "كاخوفسكايا" لتوليد الطاقة الكهرومائية، ونتيجة لذلك، دٌمر الجزء العلوي من المحطة، لم يتضرر سد الخزان نفسه، لكن نتيجة لذلك حدث تصريف غير منظم للمياه.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن:ووصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تدمير المحطة الكهرومائية بالعمل الهمجي من قبل نظام كييف، مشيرا إلى الآثار البيئية الكارثية والإنسانية واسعة النطاق بسبب هذا العمل.يذكر أن محطة "كاخوفسكايا" للطاقة الكهرومائية، هي المرحلة السادسة (السفلى والأخيرة) في سلسلة محطات الطاقة الكهرومائية القائمة على نهر دنيبر، والواقعة على بعد خمس كيلومترات من مدينة نوفايا كاخوفكا التابعة لمقاطعة خيرسون، التي أصبحت جزءًا من روسيا في 30 أيلول/ سبتمبر 2022 وفقاً لنتائج الاستفتاء.

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