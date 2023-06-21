https://sputnikarabic.ae/20230621/رونالدو-يمارس-هوايته-في-تحقيق-الأرقام-القياسية-دخل-غينيس-بـ200-مباراة-دولية-1078336288.html
رونالدو يمارس هوايته في تحقيق الأرقام القياسية: دخل غينيس بـ200 مباراة دولية
رونالدو يمارس هوايته في تحقيق الأرقام القياسية: دخل غينيس بـ200 مباراة دولية
دخل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، موسوعة "غينيس"، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يخوض 200 مباراة دولية رفقة منتخب وطني. 21.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-21T10:46+0000
2023-06-21T10:46+0000
2023-06-21T10:46+0000
مجتمع
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو
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وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي، أمس الثلاثاء، للفوزعلى أيسلندا بهدف نظيف في تصفيات أمم أوروبا 2024، وتعد تلك المباراة هي الـ 200 للنجم المخضرم مع منتخب البرتغال، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الرقم على الصعيد الدولي.وعلى هامش اللقاء، تم تكريم رونالدو من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد هذا الإنجاز.وخاض رونالدو أول مباراة مع منتخب البرتغال في 20 أغسطس/ آب 2003، بعمر 18 عاما و6 أشهر و15 يومًا.وأعرب رونالدو، عقب اللقاء، عن سعادته بعد تسجيله هدف الفوز في ظهوره الدولي رقم 200 في مباراة منتخبه أمام أيسلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.وقال: "انتصار بنكهة خاصة، لأن مع التكريم والمباراة رقم 200، تمكنت من تسجيل هدف في هذا النهارالمميز، لا يمكنني أن أطلب المزيد، فإن الوصول إلى 200 ظهورمع المنتخب مصدر فخر لي"، مضيفا: "لن أنسى هذا النهار الرائع، لكل شيء حدث داخل المباراة".
https://sputnikarabic.ae/20230524/-تفاعل-واسع-على-سجود-رونالدو-احتفالا-بهدفه-في-الشباب-فيديو-1077367774.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, رياضة, منوعات, الأخبار
لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو, البرتغال, رياضة, منوعات, الأخبار
رونالدو يمارس هوايته في تحقيق الأرقام القياسية: دخل غينيس بـ200 مباراة دولية
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دخل اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، موسوعة "غينيس"، بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يخوض 200 مباراة دولية رفقة منتخب وطني.
وقاد رونالدو المنتخب البرتغالي، أمس الثلاثاء، للفوزعلى أيسلندا بهدف نظيف في تصفيات أمم أوروبا 2024، وتعد تلك المباراة هي الـ 200 للنجم المخضرم مع منتخب البرتغال، ليصبح أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق هذا الرقم على الصعيد الدولي.
وعلى هامش اللقاء، تم تكريم رونالدو من موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بعد هذا الإنجاز.
وخاض رونالدو أول مباراة مع منتخب البرتغال في 20 أغسطس/ آب 2003، بعمر 18 عاما و6 أشهر و15 يومًا.
وأعرب رونالدو
، عقب اللقاء، عن سعادته بعد تسجيله هدف الفوز في ظهوره الدولي رقم 200 في مباراة منتخبه أمام أيسلندا، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024.
وقال: "انتصار بنكهة خاصة، لأن مع التكريم والمباراة رقم 200، تمكنت من تسجيل هدف في هذا النهارالمميز، لا يمكنني أن أطلب المزيد، فإن الوصول إلى 200 ظهورمع المنتخب مصدر فخر لي"، مضيفا: "لن أنسى هذا النهار الرائع، لكل شيء حدث داخل المباراة".