القوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
© Sputnik . Илья Питалев/
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ BM-21 "غراد" على اتجاه كراسني ليمان.
ويظهر في الفيديو إطلاق وابل من صواريخ 122 ملم على مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.