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- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/القوات-الروسية-تقصف-مواقع-المسلحين-الأوكرانيين-براجمات-الصواريخ-غراد-فيديو-1078403085.html
القوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
القوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ BM-21 "غراد" على اتجاه كراسني ليمان. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T19:27+0000
2023-06-22T19:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ويظهر في الفيديو إطلاق وابل من صواريخ 122 ملم على مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.اقرأ أيضا: مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديواقرأ أيضا: سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديواقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقةاقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تقصف مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ "غراد"... فيديو

19:27 GMT 22.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев / الانتقال إلى بنك الصورراجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . Илья Питалев
/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية قصفت مواقع المسلحين الأوكرانيين براجمات الصواريخ BM-21 "غراد" على اتجاه كراسني ليمان.
ويظهر في الفيديو إطلاق وابل من صواريخ 122 ملم على مركز تجمع القوات والمركبات المدرعة الخفيفة الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الجوية الروسية شنت ضربة جماعية بأسلحة دقيقة وبعيدة المدى على مستودع أسلحة أجنبية الصنع ومعدات عسكرية تم تسليمها إلى أوكرانيا.
اقرأ أيضا: مشاهد لهروب جنود أوكران لحظة سماعهم انقضاض "لانتسيت"... فيديو
اقرأ أيضا: سرب مسيرات روسية يحول رتلا عسكريا أوكرانيا "هباء منثورا"... فيديو
اقرأ أيضا: "مي - 26" لا مثيل لها… معلومات عن المروحية الروسية الخارقة
اقرأ أيضا: دبابات روسية تتسلل عبر غابات كراسني ليمان وتدمر مقرا أوكرانيا... فيديو
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