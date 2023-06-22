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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230622/روغوف-نظام-كييف-يخطط-لعمل-عدواني-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1078366890.html
روغوف: نظام كييف يخطط لعمل عدواني ضد محطة زابوروجيه النووية
روغوف: نظام كييف يخطط لعمل عدواني ضد محطة زابوروجيه النووية
صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن سلطات كييف تستعد لهجوم ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. 22.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-22T06:08+0000
2023-06-22T06:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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وقال: "في الأيام الأخيرة، صعدت الخدمات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك المخابرات العسكرية، من موضوع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في المجال العام، وألقت تصريحات حول مزاعم عن تفجير لمحطة للطاقة النووية وبركة التبريد من قبل القوات الروسية. كل هذا يتم بهدف واحد - التبريرالمسبق للعمل العدواني الذي يعدونه".وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يؤثر على نظام زيلينسكي الإرهابي الذي خطط لاستفزاز وحشي فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.أقرأ أيضا: كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
https://sputnikarabic.ae/20230609/الطاقة-الذرية-تتعهد-بتقييم-مستقل-للهجوم-على-محطة-زابوروجيه-النووية-1077961857.html
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روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا, العالم, محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روغوف: نظام كييف يخطط لعمل عدواني ضد محطة زابوروجيه النووية

06:08 GMT 22.06.2023
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 22.06.2023
© Sputnik . РИА Новости
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صرح عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، رئيس حركة "نحن مع روسيا"، فلاديمير روغوف، بأن سلطات كييف تستعد لهجوم ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه.
وقال: "في الأيام الأخيرة، صعدت الخدمات الخاصة الأوكرانية، بما في ذلك المخابرات العسكرية، من موضوع محطة الطاقة النووية في زابوروجيه في المجال العام، وألقت تصريحات حول مزاعم عن تفجير لمحطة للطاقة النووية وبركة التبريد من قبل القوات الروسية. كل هذا يتم بهدف واحد - التبريرالمسبق للعمل العدواني الذي يعدونه".
وأضاف "يجب على المجتمع الدولي أن يؤثر على نظام زيلينسكي الإرهابي الذي خطط لاستفزاز وحشي فيما يتعلق بمحطة الطاقة النووية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2023
"الطاقة الذرية" تتعهد بتقييم مستقل للهجوم على محطة زابوروجيه النووية
9 يونيو, 20:27 GMT
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من ناحية عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغاواط لكل منها.
ومنذ مارس / آذار 2022، أصبحت محطة زابوروجيه تحت حماية القوات الروسية، وأكدت موسكو أن هذه الخطوة كانت ضرورية لتلافي تسرب المواد النووية والمشعة.
يواصل الجيش الأوكراني قصف إنرغودار بانتظام، وإقليم محطة زابوروجيه النووية المجاورة للمدينة، وذكّرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا وتكرارا بالحاجة إلى إنشاء منطقة أمان حول محطة الطاقة النووية.
أقرأ أيضا: كييف تعد سيناريو لتشويه أداء محطة زابوروجيه للطاقة النووية
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