https://sputnikarabic.ae/20230622/ضحايا-الصواعق-الرعدية-في-اليمن-يرتفع-إلى-4-والإصابات-تستمر-1078405463.html

اليمن... وفاة 4 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي المحويت وحجة

اليمن... وفاة 4 أشخاص إثر صواعق رعدية في محافظتي المحويت وحجة

توفي 4 أشخاص بينهم طفل وأصيب آخر، يوم الخميس، إثر صواعق رعدية ضربت محافظتي المحويت وحجَّة شمال غربي اليمن. 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T23:20+0000

2023-06-22T23:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر مصدر في السلطة المحلية بمحافظة المحويت لوكالة "سبوتنيك" أن صاعقة رعدية ضربت منزلًا في قرية الأحجول بمديرية المحويت، مما أسفر عن وفاة امرأة وفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا وطفل يبلغ من العمر 10 أعوام، وأصيب طفل آخر يبلغ من العمر 7 أعوام بحروق.وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني في محافظة حجة لوكالة "سبوتنيك" بأن مسنًا لقي حتفه جراء صاعقة رعدية ترافقت مع أمطار رعدية في مديرية قفل شمَّر شمال غرب المحافظة.وفي وقت سابق من يوم الخميس، أعلنت جماعة "أنصار الله" في جنوب غربي اليمن وفاة 12 شخصًا وإصابة 8 آخرين وفقدان 8 آخرين نتيجة للسيول الجارفة التي وقعت في محافظة تعز خلال اليومين الماضيين.وفي السادس من حزيران/يونيو الحالي، أعلنت "أنصار الله" عن وفاة وإصابة 18 شخصًا وتضرر 22306 أسرة جراء الفيضانات التي تعرضت لها 15 محافظة في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.ووفقًا لتصريحات سابقة من الأمم المتحدة، فإن السيول والفيضانات في اليمن تزيد من حجم الكارثة الإنسانية الناجمة عن الصراع الدائر في البلاد بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله" لأكثر من 8 أعوام.ويعاني اليمن من الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع المستمر منذ أكثر من 8 أعوام بين الحكومة المعترف بها دوليًا وجماعة "أنصار الله"، وتقوم الأمم المتحدة بتقديم المساعدات الإنسانية لـ 80% من سكان اليمن الذين يعانون من الحاجة الماسة إلى المساعدة.وتسيطر جماعة "أنصار الله" على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينما يقود تحالف عربي بقيادة السعودية عمليات عسكرية لاستعادة تلك المناطق من قبضتها منذ عام 2015.وتشير الإحصائيات الحكومية إلى أن الحرب الدائرة في اليمن حتى نهاية عام 2021 أدت إلى وفاة 377 ألف شخص وتكبد الاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بنحو 126 مليار دولار.

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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي