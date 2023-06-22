https://sputnikarabic.ae/20230622/وزيرا-خارجية-إيران-والكويت-يتفقان-على-تحديد-أولويات-التعاون-وتفعيل-اللجان-المشتركة-1078379692.html

وزيرا خارجية إيران والكويت يتفقان على تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المشتركة

وزيرا خارجية إيران والكويت يتفقان على تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المشتركة

اتفق وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح، ونظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، على "تحديد أولويات التعاون وتفعيل اللجان المتخصصة في البلدين". 22.06.2023, سبوتنيك عربي

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وأفادت وزارة الخارجية الكويتية، بأن "سالم عبد الله الجابر الصباح، استقبل نظيره الإيراني، الذي يزور الكويت الآن، وأجرى معه محادثات تناولت العلاقات الثنائية وتبادل الجانبان وجهات النظر حول بعض القضايا الإقليمية".ورحب وزير خارجية الكويت "بتوسيع علاقات إيران مع دول الخليج"، معتبرا ذلك في مصلحة الجميع. ووصف العلاقات بين الكويت وإيران بأنها عميقة ومتجذرة، مؤكدا أنه "لا يوجد أي عائق أمام تطوير العلاقات بين البلدين"، ومشيرًا إلى أن المشكلات البسيطة يمكن حلها.من جهته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، أن "تطوير العلاقات مع الجيران، بما في ذلك دول الخليج، هي من أولويات الجمهورية الإيرانية"، قائلا: "لحسن الحظ، شهدنا خلال العامين الماضيين تبادل بعض الوفود بين البلدين مما يدل على رغبة الجانبين في توسيع العلاقات".وأشار عبد اللهيان إلى "استعداد إيران لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات"، وقال: "في هذا الصدد، نحن مستعدون لتشكيل لجنة عليا مشتركة بين البلدين".ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، إلى الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان، ومن المقرر أن تشمل الإمارات.وبدأ عبد اللهيان، جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن يتوجه عبد اللهيان إلى الإمارات بعد انتهاء زيارته إلى الكويت، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية.وفي تدوينة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر" خلال جولته الخليجية، قال عبد اللهيان إن "جيران إيران لديهم قدرات كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياسة".وبدأ عبد اللهيان جولته الخليجية عقب زيارة وزير الخارجية السعودي إلى العاصمة الإيرانية طهران، التي تعد الأولى لوزير خارجية سعودي منذ نحو عقد من الزمان.

https://sputnikarabic.ae/20230621/وزير-خارجية-إيران-يتوجه-إلى-الكويت-والإمارات-في-جولته-الخليجية-1078333489.html

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