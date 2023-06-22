https://sputnikarabic.ae/20230622/وزير-خارجية-الإمارات-لنظيره-الإيراني-الالتزام-بمبادئ-حسن-الجوار-والحوار-أمر-أساسي-لاستقرار-الدول-1078389438.html

وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني: الالتزام بمبادئ حسن الجوار والحوار أمر أساسي لاستقرار الدول

وزير خارجية الإمارات لنظيره الإيراني: الالتزام بمبادئ حسن الجوار والحوار أمر أساسي لاستقرار الدول

شدد وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، اليوم الخميس، لنظيره الإيراني، أمير عبد اللهيان، أن الالتزام بمبادئ حسن الجوار والحوار الإيجابي... 22.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-22T13:29+0000

2023-06-22T13:29+0000

2023-06-22T13:29+0000

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جاء ذلك خلال لقاء، عقد في ديوان عام الوزارة في إمارة أبوظبي الخليجية، وبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطوير مختلف مسارات التعاون المشترك بين الإمارات العربية المتحدة وإيران، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالنفع على شعبيهما، ويسهم في تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وأكد وزير الخارجية الإماراتي خلال اللقاء مع نظيره الإيراني، أن "دولة الإمارات تؤمن بأهمية ترسيخ نهج دولي للعمل المتعدد الأطراف القائم على التعاون والشراكة بما يلبي تطلعات الشعوب في التنمية والتقدم والرخاء".وكان الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استقبل اليوم الخميس، وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في قصر الشاطئ في أبو ظبي.وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن ابن زايد "رحب بوزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق الذي يقوم بزيارة إلى الإمارات،" مشيرةً إلى أن الأخير نقل تحيات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم والازدهار.وبحث ابن زايد وعبد اللهيان، العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعم التعاون والعمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأهمية البناء على التطورات الإيجابية التي تحققت في المنطقة لما فيه الخير لشعوبها وتعزيز الاستقرار والازدهار في دولها.من جانبها، قالت الخارجية الإيرانية إن "عبد اللهيان أبلغ الرئيس الإماراتي دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لزيارة طهران، وأعرب ابن زايد عن استعداده لإجراء الزيارة في أقرب وقت، كذلك وجه دعوة إلى الرئيس الإيراني للسفر إلى الإمارات".ووصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في وقت سابق اليوم، إلى الإمارات قادما من الكويت ضمن جولة خليجية بدأها بزيارة كل من قطر وسلطنة عمان.وبدأ عبد اللهيان جولة خليجية شملت قطر وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت والإمارات ضمن سلسلة زيارات رسمية تستهدف مناقشة العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

https://sputnikarabic.ae/20230622/الرئيس-الإماراتي-يستقبل-وزير-الخارجية-الإيراني-ويبحثان-العلاقات-الثنائية-صور-وفيديو-1078380710.html

https://sputnikarabic.ae/20230612/إعلام-وصول-سفير-إيران-الجديد-لدى-الإمارات-إلى-أبو-ظبي-1078035119.html

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