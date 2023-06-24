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https://sputnikarabic.ae/20230624/السعودية-تتيح-للحجاج-الاستفادة-من-الخدمات-الرقمية-لتطبيق-توكلنا-خدمات-بـ-7-لغات-1078461581.html
السعودية تتيح للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية لتطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات
السعودية تتيح للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية لتطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات
أتاحت السلطات السعودية، اليوم السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:42+0000
2023-06-24T19:42+0000
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم السبت، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات" والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية.وأكدت الهيئة السعودية أن "مستخدمي توكلنا يمكنهم استقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولا بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".ولفتت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى أنها تقدم أفضل الخدمات للحجاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية في إطار مستهدفات برنامج خدمة "ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية "السعودية 2030".أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".وقال الربيعة إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفادته به وكالة الأنباء السعودية "واس"وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الإثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
https://sputnikarabic.ae/20230624/وكيل-وزارة-الحج-للتحول-الرقمي-يكشف-لـ-سبوتنيك-دور-البطاقات-الذكية-في-خدمة-الحجاج-1078456448.html
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج

السعودية تتيح للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية لتطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات

19:42 GMT 24.06.2023
© AP Photo / Amr Nabilحجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023.
حجاج أمام الكعبة، خلال موسم الحج السنوي ، في مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية، 22 يونيو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
© AP Photo / Amr Nabil
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أتاحت السلطات السعودية، اليوم السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم السبت، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.
وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات" والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.
وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنجلاديشية، والأوردية، والهندية.
عبد العزيز بن سليمان المتحمي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
مجتمع
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
15:19 GMT
وأكدت الهيئة السعودية أن "مستخدمي توكلنا يمكنهم استقبال الإشعارات الخاصة بموسم الحج، ومتابعة حالة الطقس في مكة المكرمة والمدينة المنورة أولا بأول بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد، وتصفح المصحف الشريف، ومعرفة القبلة، وتحديد مواقيت الصلاة بالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد".
ولفتت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" إلى أنها تقدم أفضل الخدمات للحجاج، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السعودية في إطار مستهدفات برنامج خدمة "ضيوف الرحمن" أحد برامج رؤية "السعودية 2030".
أعلن وزير الحج السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي أمس الخميس، عن "عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا".
وقال الربيعة إنه "لا قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام 2023"، مشيرا إلى أن حج هذا العام يأتي بعد توقف الحج بشكله الطبيعي لمدة 3 سنوات، حسب ما أفادته به وكالة الأنباء السعودية "واس"
وكانت المملكة العربية السعودية قد أعلنت مساء الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون يوم الإثنين هو غرة الشهر. ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء القادم التاسع من ذي الحجة الموافق 27 يونيو/ حزيران، والأربعاء الموافق 28 يونيو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
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