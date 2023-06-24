https://sputnikarabic.ae/20230624/السوداني-يكشف-5-أولويات-لبرنامج-العراق-الحكومي-1078462794.html
السوداني يكشف 5 أولويات لبرنامج العراق الحكومي
السوداني يكشف 5 أولويات لبرنامج العراق الحكومي
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن 5 أولويات للبرنامج الحكومي في بلاده. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
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ونقلت قناة السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن السوداني توجيهه بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وذلك خلال حديثه عن أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي العراقي.وقال السوداني:وأفاد رئيس الوزراء العراقي بأن الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي في بلاده، ممثلة في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن هناك أولوية أخرى تقضي بالإسراع في إنجاز المشاريع المعرقلة منذ سنوات.وأشار السوداني الى أنه يمكن للبلاد توفير 3 مليارات دولار، في حال تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم،والتي كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، مطالبا بالمضي في مشروع توسعة مصفى الشنافية في محافظة الديوانية.ولفت إلى "شمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وكذلك تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية والجامعات الأهلية".وحول سعر صرف الدولار داخل العراق، أوضح محمد شياع السوداني أن بلاده واجهت تقلبات سعر صرف الدولار، والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، مؤكدا أن "أكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية".وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية، حيدر مكية، الأربعاء الماضي، تغيير الكثير من اللوائح واللجان المعرقلة للعملية الاستثمارية.وأضاف مكية أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى جعل العملية الاستثمارية أكثر سلاسة فيما أشار إلى فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.ويرى المسؤول العراقي أن هذه اللجان المعرقلة أصبحت من الماضي، أما اللجان المشكلة حالياً والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية أصبحت أكثر سلاسة.
https://sputnikarabic.ae/20230621/العراق-رئيس-هيئة-الاستثمار-يعلن-تغيير-العديد-من-اللوائح-المعرقلة--1078352754.html
https://sputnikarabic.ae/20230516/العراق-يفرض-حظرا-على-التعاملات-بالدولار-الأمريكي-لتعزيز-عملته-المحلية-1077095074.html
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الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
الأخبار, العالم العربي, العراق, أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم
السوداني يكشف 5 أولويات لبرنامج العراق الحكومي
20:54 GMT 24.06.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 24.06.2023) تابعنا عبر
كشف رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، عن 5 أولويات للبرنامج الحكومي في بلاده.
ونقلت قناة
السومرية نيوز، مساء اليوم السبت، عن السوداني توجيهه بمراجعة العقود السابقة الكبيرة وإخضاعها للتدقيق المالي والقانوني، وذلك خلال حديثه عن أهم مفاصل التقرير نصف السنوي لتنفيذ البرنامج الحكومي العراقي.
حظي البرنامج بمتابعة متواصلة منذ جلسة الإقرار وصولا إلى الجلسة الأخيرة التي أُقر فيها هذا التقرير في 20 حزيران الجاري، وهذا العمل أُنجز بدون موزانة، وعملنا بما متوفر من موارد في الوزارات والمحافظات وحسب صلاحيات الحكومة.
وأفاد رئيس الوزراء العراقي
بأن الأولويات الخمس للبرنامج الحكومي في بلاده، ممثلة في معالجة الفقر ومواجهة البطالة ومكافحة الفساد المالي والإداري، بالإضافة إلى تقديم الخدمات والإصلاح الاقتصادي، مضيفا أن هناك أولوية أخرى تقضي بالإسراع في إنجاز المشاريع المعرقلة منذ سنوات.
وأشار السوداني الى أنه يمكن للبلاد توفير 3 مليارات دولار، في حال تشغيل مصفى كربلاء بطاقة 140 ألف برميل باليوم،والتي كانت تذهب لاستيراد المشتقات النفطية، مطالبا بالمضي في مشروع توسعة مصفى الشنافية في محافظة الديوانية.
ولفت إلى "شمول 42 ألف أسرة نازحة بالحماية الاجتماعية، وكذلك تخفيض الأجور الدراسية للطلبة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الجامعات الحكومية للدراسة المسائية والجامعات الأهلية".
وحول سعر صرف الدولار
داخل العراق، أوضح محمد شياع السوداني أن بلاده واجهت تقلبات سعر صرف الدولار، والاستحقاق الذي لم يُنفذ خلال الحكومات السابقة، مؤكدا أن "أكثر من 85% من تجارتنا صارت تجري عبر المنصة الإلكترونية وتمتثل للمعايير الدولية".
وفي سياق متصل، أعلن رئيس هيئة الاستثمار العراقية
، حيدر مكية، الأربعاء الماضي، تغيير الكثير من اللوائح واللجان المعرقلة للعملية الاستثمارية.
وأضاف مكية أن التعديلات الأخيرة تهدف إلى جعل العملية الاستثمارية أكثر سلاسة فيما أشار إلى فرص استثمارية في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية.
ويرى المسؤول العراقي أن هذه اللجان المعرقلة أصبحت من الماضي، أما اللجان المشكلة حالياً والقوانين المتعلقة بالعملية الاستثمارية أصبحت أكثر سلاسة.