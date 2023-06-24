https://sputnikarabic.ae/20230624/وزير-الخارجية-الأمريكي-يبحث-ونظيره-التركي-تطورات-التمرد-المسلح-في-روسيا-1078460162.html
وزير الخارجية الأمريكي يبحث ونظيره التركي تطورات "التمرد المسلح" في روسيا
وزير الخارجية الأمريكي يبحث ونظيره التركي تطورات "التمرد المسلح" في روسيا
بحث هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات "التمرد المسلح" في روسيا. 24.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-24T19:09+0000
2023-06-24T19:09+0000
2023-06-24T19:09+0000
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وأكدت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن هاكان فيدان بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة في روسيا، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.وأفادت الخارجية التركية بأن الوزيرين ناقشا ملفات وقضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها في البيان.وفي وقت سابق من اليوم السبت، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح.وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية". وقال مكتب أردوغان إن الأخير "أبلغ بوتين باستعداد تركيا للمساهمة بحل الوضع في روسيا".وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأُجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".يأتي هذا في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230624/أردوغان-يبلغ-بوتين-دعمه-الكامل-لخطوات-القيادة-الروسية-1078452097.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, رجب طيب أردوغان, فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, الأخبار, العالم
وزير الخارجية الأمريكي يبحث ونظيره التركي تطورات "التمرد المسلح" في روسيا
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بحث هاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تطورات "التمرد المسلح" في روسيا.
وأكدت وكالة الأناضول، مساء اليوم السبت، أن هاكان فيدان بحث مع بلينكن التطورات الأخيرة في روسيا، وذلك في اتصال هاتفي بينهما، بحسب بيان لوزارة الخارجية التركية.
وأفادت الخارجية التركية
بأن الوزيرين ناقشا ملفات وقضايا إقليمية أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها في البيان.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف مع نظيره التركي
رجب طيب أردوغان، وأطلعه على وضع البلاد في ظل محاولة التمرد المسلح.
وأشار الكرملين في بيان رسمي إلى أن الرئيس التركي "أعرب عن دعمه الكامل لخطوات القيادة الروسية". وقال مكتب أردوغان إن الأخير "أبلغ بوتين باستعداد تركيا للمساهمة بحل الوضع في روسيا".
وأجرى رئيسا روسيا وبيلاوروسيا، فلاديمير بوتين
وألكسندر لوكاشينكو، محادثة هاتفية، صباح اليوم السبت، ناقشا خلالها الوضع الحالي في روسيا، حسبما ذكرت وكالة أنباء "بيلتا" نقلاً عن الخدمة الصحفية للرئيس البيلاروسي.
وذكرت الوكالة أن "الرئيس الروسي اتصل برئيس بيلاروسيا صباح اليوم، وأُجريت محادثة هاتفية. وأبلغ فلاديمير بوتين نظيره البيلاروسي بالوضع في روسيا".
يأتي هذا
في وقت تتعامل فيه الأجهزة الأمنية مع دعوة للعصيان المسلح أطلقها مؤسس شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين بزعم أن قواته تعرضت لقصف من الجيش الروسي، وهو ما نفاه الأخير.
ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، التمرد المسلح بأنه "جريمة خطيرة وطعنة في الظهر"، موجها الجيش بتحييد المتورطين فيه.