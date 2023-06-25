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https://sputnikarabic.ae/20230625/الحجاج-يبدؤون-مناسك-الحج-بـطواف-القدوم-وينتقلون-إلى-منى-في-المساء-1078483819.html
الحجاج يبدؤون مناسك الحج بـ"طواف القدوم" وينتقلون إلى منى في المساء
الحجاج يبدؤون مناسك الحج بـ"طواف القدوم" وينتقلون إلى منى في المساء
يؤدي مئات آلاف الحجاج، اليوم الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في مستهل مناسك الحج. 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T16:50+0000
2023-06-25T16:50+0000
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وبدأ منذ مساء اليوم الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، يوم الثلاثاء المقبل.وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الاثنين هو غرة الشهر.ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم، التاسع من ذي الحجة، الموافق 27 يونيو، والأربعاء الموافق 28 يونيو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الحج, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الحجاج يبدؤون مناسك الحج بـ"طواف القدوم" وينتقلون إلى منى في المساء

16:50 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAIDهطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019
هطول أمطار غزيرة على مشعر منى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 12 أغسطس/آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / FETHI BELAID
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يؤدي مئات آلاف الحجاج، اليوم الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في مستهل مناسك الحج.
وبدأ منذ مساء اليوم الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، يوم الثلاثاء المقبل.
وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.
الكعبة المشرفة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.06.2023
مسؤولون سعوديون يتحدثون لـ"سبوتنيك" عن آخر استعدادات موسم الحج... فيديو
20 يونيو, 17:26 GMT
وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.
وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.
وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.
عبد العزيز بن سليمان المتحمي، وكيل وزارة الحج والعمرة المساعد للتخطيط والتحول الرقمي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2023
مجتمع
وكيل وزارة الحج للتحول الرقمي يكشف لـ "سبوتنيك" دور البطاقات الذكية في خدمة الحجاج
أمس, 15:19 GMT
وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الاثنين هو غرة الشهر.
ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم، التاسع من ذي الحجة، الموافق 27 يونيو، والأربعاء الموافق 28 يونيو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.
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