https://sputnikarabic.ae/20230625/الحجاج-يبدؤون-مناسك-الحج-بـطواف-القدوم-وينتقلون-إلى-منى-في-المساء-1078483819.html

الحجاج يبدؤون مناسك الحج بـ"طواف القدوم" وينتقلون إلى منى في المساء

الحجاج يبدؤون مناسك الحج بـ"طواف القدوم" وينتقلون إلى منى في المساء

يؤدي مئات آلاف الحجاج، اليوم الأحد، "طواف القدوم" حول الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، في مستهل مناسك الحج. 25.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-25T16:50+0000

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وبدأ منذ مساء اليوم الأحد، الحجاج ينتقلون بأعداد كبيرة إلى مشعر منى، على بعد نحو خمسة كيلومترات من المسجد الحرام، قبل المناسك الرئيسية وهي صعود جبل عرفات، يوم الثلاثاء المقبل.وأعلنت السعودية، يوم الجمعة الماضي، عن استقبال أكثر من 99 مليون حاج، على مدى 54 عاما، حتى موسم حج العام الماضي. وهو الرقم الذي يتجاوز بالفعل عدد الحجيج العام الماضي بفارق كبير، متوقعة مشاركة أكثر من مليوني حاج من 160 بلدا هذا العام.وأتاحت السلطات السعودية، أمس السبت، عددا من الخدمات الرقمية ليستفيد منها الحجاج عبر تطبيق "توكلنا خدمات" بـ 7 لغات.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" قد أتاحت للحجاج الاستفادة من الخدمات الرقمية التي يقدمها تطبيق "توكلنا خدمات" بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بسبع لغات مختلفة.وأكدت الهيئة السعودية أن تطبيق "توكلنا خدمات"، والذي بلغ عدد مستخدميه أكثر من 17 مليون مستخدم، يقدم 241 خدمة إلكترونية، يتيح للحجاج الاستفادة منه بسبع لغات مختلفة، خاصة وأنه يمكن استخدامه في 77 دولة حول العالم.وأشارت هيئة "سدايا" أن خدماتها تأتي بهدف تحقيق التمكين الرقمي والدعم التقني للجهات الحكومية لتقديم خدماتها على أكمل وجه، منوهة أن اللغات السبع هي: العربية، والإنجليزية، والفلبينية، والإندونيسية، والبنغلاديشية، والأوردية، والهندية.وأعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد الماضي، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، ليكون الاثنين هو غرة الشهر.ووفقا للمحكمة السعودية، فإن "الوقوف بعرفة يوم الثلاثاء بعد القادم، التاسع من ذي الحجة، الموافق 27 يونيو، والأربعاء الموافق 28 يونيو، هو أول أيام عيد الأضحى المبارك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

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