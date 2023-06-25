https://sputnikarabic.ae/20230625/الهلال-السعودي-يعلن-التعاقد-مع-المدافع-السنغالي-كوليبالي-قادما-من-تشيلسي-الإنجليزي-1078486651.html
الهلال السعودي يعلن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي
الهلال السعودي يعلن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي
أعلن الهلال السعودي للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، "التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T20:27+0000
2023-06-25T20:27+0000
2023-06-25T20:27+0000
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وقال الهلال، عبر حسابه على "تويتر"، مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: "نواصل كتابة التاريخ معا".وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة، في نهاية العام الماضي.كما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن "التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات".وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي ضمة لمدة 3 سنوات.ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.
https://sputnikarabic.ae/20230524/-تفاعل-واسع-على-سجود-رونالدو-احتفالا-بهدفه-في-الشباب-فيديو-1077367774.html
أخبار نادي الهلال السعودي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات, السنغال
أخبار نادي الهلال السعودي, نادي تشيلسي, رياضة, منوعات, السنغال
الهلال السعودي يعلن التعاقد مع المدافع السنغالي كوليبالي قادما من تشيلسي الإنجليزي
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أعلن الهلال السعودي للمحترفين لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، "التعاقد مع السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي".
وقال الهلال، عبر حسابه على "تويتر"، مع نشر فيديو للاعب البالغ عمره 32 عاما: "نواصل كتابة التاريخ معا".
وبات الدوري السعودي جاذبا للنجوم بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر في صفقة ضخمة، في نهاية العام الماضي.
كما أعلن نادي اتحاد جدة السعودي تعاقده رسميا مع الفرنسي نغولو كانتي
، قادما من نادي تشيلسي الإنجليزي. وقال اتحاد جدة، في بيان له، إن "التعاقد مع بطل العالم 2018 مع منتخب فرنسا سيكون لمدة ثلاث سنوات".
وانضم لاعب الوسط الفرنسي المخضرم نغولو كانتي، إلى مواطنه كريم بنزيمة
، الذي أعلن اتحاد جدة السعودي ضمة لمدة 3 سنوات.
ونشر الاتحاد السعودي مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق عليه: "البنز اتحادي"، وظهر بنزيما في مقطع الفيديو وهو يوقع على عقود انضمامه إلى اتحاد جدة السعودي، بعقد يمتد حتى 2026.