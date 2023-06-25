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https://sputnikarabic.ae/20230625/فيضانات-تجتاح-وسط-تشيلي-تؤدي-إلى-وفاة-شخصين-وفقدان-آخرين-1078465369.html
فيضانات تجتاح وسط تشيلي تؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخرين
فيضانات تجتاح وسط تشيلي تؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخرين
أعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، يوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما وثلاثة آخرون مازالوا في عداد المفقودين نتيجة للفيضانات التي تسببت فيها أمطار غزيرة في وسط... 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T04:39+0000
2023-06-25T04:39+0000
أخبار تشيلي
العالم
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وأوضح بوريك أن الضحايا توفوا جراء سقوط الأشجار، ولا يزال البحث جارياً عن المفقودين.وأفاد الرئيس أن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة، وأن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تعاني من انقطاع في إمدادات المياه. كما تم الإبلاغ أيضًا عن اختفاء رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.بعد زيارته للعائلات المتضررة في بلدية تالاجانتي، التي تقع على بُعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة سانتياغو، أعلن مكتب الرئيس في وقت متأخر من مساء السبت، أن الوضع في أربع مناطق جنوب العاصمة يظل "حساسًا للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20230621/ارتفاع-عدد-ضحايا-فيضانات-نوفا-كاخوفكا-إلى-41-قتيلا-1078323517.html
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أخبار تشيلي, العالم
أخبار تشيلي, العالم

فيضانات تجتاح وسط تشيلي تؤدي إلى وفاة شخصين وفقدان آخرين

04:39 GMT 25.06.2023
© AFP 2023 / Noel Celis صورة أرشيفية.. فيضانات في الصين
صورة أرشيفية.. فيضانات في الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2023
© AFP 2023 / Noel Celis
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أعلن الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، يوم السبت، أن شخصين لقيا حتفهما وثلاثة آخرون مازالوا في عداد المفقودين نتيجة للفيضانات التي تسببت فيها أمطار غزيرة في وسط البلاد.
وأوضح بوريك أن الضحايا توفوا جراء سقوط الأشجار، ولا يزال البحث جارياً عن المفقودين.
وأفاد الرئيس أن أكثر من ألف شخص تم إجلاؤهم إلى ملاجئ مؤقتة، وأن بلديات عدة في منطقة فالبارايسو تعاني من انقطاع في إمدادات المياه. كما تم الإبلاغ أيضًا عن اختفاء رجل إطفاء كان يشارك في عمليات الإنقاذ.
تداعيات تدمير القوات الأوكرانية لمحطة كاخوفسكايا للطاقة الكهرومائية في مدينة نوفايا كاخوفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.06.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ارتفاع عدد ضحايا فيضانات نوفايا كاخوفكا إلى 41 قتيلا
21 يونيو, 04:30 GMT
بعد زيارته للعائلات المتضررة في بلدية تالاجانتي، التي تقع على بُعد 40 كيلومترًا غرب العاصمة سانتياغو، أعلن مكتب الرئيس في وقت متأخر من مساء السبت، أن الوضع في أربع مناطق جنوب العاصمة يظل "حساسًا للغاية".
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