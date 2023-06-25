https://sputnikarabic.ae/20230625/نتنياهو-يشيد-بـإحباط-هجوم-إيراني-على-أهداف-إسرائيلية-في-قبرص-1078485455.html
نتنياهو يشيد بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص"
نتنياهو يشيد بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص"
أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص". 25.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-25T18:42+0000
2023-06-25T18:42+0000
2023-06-25T18:42+0000
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وقال مكتب نتنياهو، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية، أن "إسرائيل ترحب بإحباط الهجوم الإرهابي الإيراني في أراضي قبرص على أهداف إسرائيلية".وأضاف البيان أن "إسرائيل تعمل في كل مكان بأساليب متنوعة من أجل حماية اليهود والإسرائيليين، وستواصل العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه، بما في ذلك الأراضي الإيرانية".وأعلنت السلطات القبرصية، صباح اليوم الأحد، إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني كانت بصدد استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في البلاد.وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني".وأوضحت أن أجهزة المخابرات القبرصية، نجحت مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة وإسرائيل، في إحباط العملية الإيرانية.وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، مقتل الضابط ميلاد حيدري، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا.وبعدها بوقت قصير، كشف أن "مستشار عسكري آخر يدعى مقداد مهقاني أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي نفسه، وتوفي متأثرا بجراحه".وتعهد الحرس الثوري بالرد على مقتل ضباطه في سوريا، مؤكدا أن "الإسرائيليين سيدفعون ثمن ذلك".يذكر أنه في أبريل الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "إسرائيل تحارب الإرهاب باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".
https://sputnikarabic.ae/20230621/إيران-تطالب-باتخاذ-الإجراءات-اللازمة-لمحاسبة-إسرائيل-على-انتهاكات-حقوق-الإنسان-1078357100.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران, بنيامين نتنياهو, أخبار العالم الآن, العالم
نتنياهو يشيد بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص"
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، بـ"إحباط هجوم إيراني على أهداف إسرائيلية في قبرص".
وقال مكتب نتنياهو، في بيان نقلته هيئة البث الإسرائيلية
، أن "إسرائيل ترحب بإحباط الهجوم الإرهابي الإيراني في أراضي قبرص على أهداف إسرائيلية".
وأضاف البيان أن "إسرائيل تعمل في كل مكان بأساليب متنوعة من أجل حماية اليهود والإسرائيليين، وستواصل العمل على القضاء على الإرهاب الإيراني أينما أطل برأسه، بما في ذلك الأراضي الإيرانية".
وأعلنت السلطات القبرصية، صباح اليوم الأحد، إحباط عملية للحرس الثوري الإيراني
كانت بصدد استهداف مواطنين إسرائيليين موجودين في البلاد.
وقالت صحيفة "فيل نيوز" القبرصية، نقلا عن مصادر لم تسمها، إنه "تم منع ارتكاب عمل إرهابي في أراضي جمهورية قبرص كان هدفه، حسب التقديرات، قتل مواطنين من أصل يهودي"، على حد قولها.
وأضافت الصحيفة أن "الجناة هم أجهزة المخابرات التي يبدو أنها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
".
وأوضحت أن أجهزة المخابرات القبرصية، نجحت مع الشركاء الغربيين، الولايات المتحدة وإسرائيل، في إحباط العملية الإيرانية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، مقتل الضابط ميلاد حيدري
، أحد مستشاريه العسكريين في هجوم عسكري إسرائيلي على سوريا.
وبعدها بوقت قصير، كشف أن "مستشار عسكري آخر يدعى مقداد مهقاني
أصيب بجروح خلال الهجوم الإسرائيلي نفسه، وتوفي متأثرا بجراحه".
وتعهد الحرس الثوري بالرد على مقتل ضباطه في سوريا، مؤكدا أن "الإسرائيليين سيدفعون ثمن ذلك".
يذكر أنه في أبريل الماضي، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
، أن "إسرائيل تحارب الإرهاب باستخدام طريقتين، الطريقة الأولى مباشرة، تعتمد على الاعتقالات والقتل، كما يجري في الأشهر الأخيرة، أما الطريقة الثانية فتعتمد على توجيه الضربات الحاسمة، وتكليف كل من يدعم الإرهاب خارج الحدود الإسرائيلية ثمنا باهظا".