https://sputnikarabic.ae/20230626/سويسرا-تعلن-استعدادها-للمشاركة-في-المناقشات-الدولية-بشأن-الأصول-الروسية-المجمدة-1078525347.html

سويسرا تعلن استعدادها للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن الأصول الروسية المجمدة

سويسرا تعلن استعدادها للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن الأصول الروسية المجمدة

أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، استعدادها "للمشاركة في المناقشات الدولية بشأن الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي". 26.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-26T20:16+0000

2023-06-26T20:16+0000

2023-06-26T20:16+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار أوكرانيا

أخبار ألمانيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102605/90/1026059055_0:60:3427:1988_1920x0_80_0_0_f03c144d693cd69831f0fc81c5777436.jpg

جنيف - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الخارجية السويسرية، بيير آلان إلتشينغر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "سويسرا تتابع المناقشات على المستوى الدولي، فيما يتعلق بأصول روسيا وخاصة احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي الروسي، وهي مستعدة للمشاركة فيها".وكانت صحف غربية، قد نقلت عن عدد من المسؤولين الحكوميين في ألمانيا، قولهم إن برلين تعارض فكرة قيام الاتحاد الأوروبي بتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي إلى إعادة إعمار أوكرانيا، الأمر الذي يثير تساؤلات مالية وقانونية صعبة.وكتبت الصحف أن "ألمانيا أعربت عن اعتراضها على خطط بروكسل لتحويل الأصول المجمدة للبنك المركزي لروسيا الاتحادية من أجل إعادة إعمار أوكرانيا".وبحسب ما ورد، أعرب كبار المسؤولين في الحكومة الألمانية عن شكوكهم في أن الخطة ستلقى الدعم الكافي لأن المخاطر القانونية عالية للغاية. في الوقت نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن موسكو "ستضطر لدفع ثمن الأضرار التي تسببت بها في أوكرانيا"، وأصر على أن ألمانيا تفعل "كل ما في وسعها قانونيًا" للعثور على أصول الأفراد والشركات الروسية التي تخضع للعقوبات وتجميدها، مضيفا أن فكرة استخدام الأموال الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا تسببت في "مشاكل مالية وقانونية صعبة".ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤول ألماني آخر قوله إن "هذا سيخلق الكثير من المتاعب".ووفقًا لوسائل الإعلام، نقلًا عن مسؤول، درس رئيس وزارة العدل الألمانية، ماركو بوشمان، مقترحات الاتحاد الأوروبي للاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي، وتوصل إلى استنتاج مفاده بأنها غير مجدية قانونيًا. في الوقت نفسه، رفض متحدث باسم بوشمان التعليق.وقال دبلوماسي أوروبي: "التحدي هو محاولة تقرير ما هو صحيح ومبرر قانونيا... الأمر أصعب مما كان يعتقده أي شخص في المرحلة الأولية".وقالت مصادر إنه من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي القضية في اجتماع في لوكسمبورغ، اليوم الاثنين.وبحسب المنشور، قال مسؤول أوكراني كبير إن كييف تعتقد أن الاتحاد الأوروبي يمكنه جمع 3 مليارات يورو سنويًا من أصول البنك المركزي الروسي. وأضاف أن أوكرانيا تدرس أيضًا مخططًا بديلًا، والذي بموجبه يمكن للمفوضية الأوروبية "استخدام الأصول الروسية المصادرة كضمان يمكن مقابلها الاقتراض للاستثمار من أجل جني الأرباح التي ستكون موجهة إلى كييف".

https://sputnikarabic.ae/20230410/إعلام-المفوضية-الأوروبية-لا-تعرف-أين-توجد-المليارات-المجمدة-من-الأصول-الروسية-1075752011.html

https://sputnikarabic.ae/20221227/البنك-المركزي-الروسي-احتمالات-عودة-الأصول-المجمدة-للبنوك-الروسية-منخفضة-للغاية-1071668186.html

أخبار ألمانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, أخبار ألمانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم