https://sputnikarabic.ae/20230627/خامنئي-يوجه-نداء-إلى-الحجاج-في-السعودية-1078531933.html
خامنئي يوجه نداء إلى الحجاج في السعودية
خامنئي يوجه نداء إلى الحجاج في السعودية
وجّه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى الحجاج في الممكلة العربية السعودية. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T08:05+0000
2023-06-27T08:05+0000
2023-06-27T08:05+0000
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وقال خامنئي إن "الوحدة والروحانية هما الركيزتان الأساسيتان لخطاب الحج"، مؤكدًا قدرة الحج على أن "يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية".وشدد على ضرورة أن "يحدد رواد السياسة والثقافة في البلدان الإسلامية المكانة الجديرة بالأمة الإسلامية من خلال وحدتهم"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وبدأت قوافل الحجاج، في وقت سابق اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات. وواكبت قوافل الحجاج إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.كما وفرت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج في مختلف أنحاء المشعر، الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاجون إليه.ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة نبي الإسلام.ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها، المغرب والعشاء، ويقفون فيها حتى فجر غد، العاشر من شهر ذي الحجة.
https://sputnikarabic.ae/20230624/وكيل-وزارة-الحج-للتحول-الرقمي-يكشف-لـ-سبوتنيك-دور-البطاقات-الذكية-في-خدمة-الحجاج-1078456448.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار الحج, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, إيران, أخبار الحج, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
خامنئي يوجه نداء إلى الحجاج في السعودية
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وجّه المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، اليوم الثلاثاء، نداءً إلى الحجاج في الممكلة العربية السعودية.
وقال خامنئي إن "الوحدة والروحانية هما الركيزتان الأساسيتان لخطاب الحج"، مؤكدًا قدرة الحج على أن "يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية".
وشدد على ضرورة أن "يحدد رواد السياسة والثقافة في البلدان الإسلامية المكانة الجديرة بالأمة الإسلامية من خلال وحدتهم"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وبدأت قوافل الحجاج، في وقت سابق اليوم، بالتوجه إلى صعيد عرفات
. وواكبت قوافل الحجاج إلى مشعر عرفات متابعة أمنية مباشرة
يقوم بها أفراد مختلف القطاعات الأمنية التي أحاطت طرق المركبات ودروب المشاة لتنظيمهم، حسب خطط تصعيد وتفويج الحجيج، إلى جانب إرشادهم وتأمين السلامة اللازمة لهم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية.
كما وفرت مختلف القطاعات الحكومية العاملة في خدمة الحجاج في مختلف أنحاء المشعر، الخدمات الطبية والإسعافية والتموينية وما يحتاجون إليه.
ويؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم، صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بآذان واحد وإقامتين في مسجد نمرة اقتداء بسنة نبي الإسلام.
ومع غروب شمس هذا اليوم، تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها، المغرب والعشاء، ويقفون فيها حتى فجر غد، العاشر من شهر ذي الحجة.