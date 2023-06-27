https://sputnikarabic.ae/20230627/مفاجأة-أقدم-الزواحف-للتطور-وكشف-لغز-النوم-وأهمية-إنقاذ-العث-1078544443.html
مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العث
مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العث
دراسة تبحث في كشف غموض النوم تتوصل إلى روابط مفاجئة بين الدماغ والأمعاء. خلصت الأبحاث إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس... 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T13:55+0000
2023-06-27T13:55+0000
2023-06-27T13:55+0000
راديو
مرايا العلوم
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مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العُث
مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العُث
بيانات تحليلية تؤكد أهمية إنقاذ العث وضرورة التعامل معها على أنها أكثر من مجرد حشرة..نص الحلقة:يقول باحثون إن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في ممارسة النوم هو فقدان الوعي والوعي الذي يجلبه، حيث يختفي العالم الخارجي ويتولى العالم الداخلي زمام الأمور.يشير بحث جديد إلى أن الملقحات الليلية مثل العث، يمكن أن تزور العديد من النباتات مثل النحل، وتستحق أيضًا تدابير حفظ وحماية كبيرة. اكتشفت الدراسة أنه مقارنة بالنحل، قد يكون للعث مرونة أقل في ظل إجهاد التحضر ومقاومته وتحمله، بسبب دورة حياتها المعقدة واحتياجات النباتات الأكثر تحديدًا.أظهرت دراسة حديثة أن الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة، ليس كامنا كما كان يُعتقد، إذ شهد في الماضي الحديث عودة قوية للنشاط بعدما التهمَ أجساماً كونية في طريقه. وقد استيقظ العملاق النائم قبل نحو 200 عام لالتهام بعض الأجسام الكونية القريبة قبل العودة إلى السبات..وقد خلصت دراسة صدرت نتائجها حديثاً إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس بيضا، بمعنى أنها كانت تلد وكانت حيوانات ولودة، تتكاثر عن طريق بيض يتلقح وينمو داخل جسم الأم، ولا تبيض..
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MIA „Rosiya Segodnya“
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مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العث
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دراسة تبحث في كشف غموض النوم تتوصل إلى روابط مفاجئة بين الدماغ والأمعاء. خلصت الأبحاث إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس بيضا، ما يضع مسارات جديدة لفكرة تطور الفقاريات والثدييات.
بيانات تحليلية تؤكد أهمية إنقاذ العث وضرورة التعامل معها على أنها أكثر من مجرد حشرة..
يقول باحثون إن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في ممارسة النوم هو فقدان الوعي والوعي الذي يجلبه، حيث يختفي العالم الخارجي ويتولى العالم الداخلي زمام الأمور.
تعمق الباحثون في تفاصيل دراسة حول النوم، والتي عبرها استخدموا ذباب الفاكهة والفئران لاستكشاف سبب حاجتنا إلى النوم وكيف ننفصل عن العالم أثناء النوم.
يشير بحث جديد إلى أن الملقحات الليلية مثل العث، يمكن أن تزور العديد من النباتات مثل النحل
، وتستحق أيضًا تدابير حفظ وحماية كبيرة. اكتشفت الدراسة أنه مقارنة بالنحل، قد يكون للعث مرونة أقل في ظل إجهاد التحضر ومقاومته وتحمله، بسبب دورة حياتها المعقدة واحتياجات النباتات الأكثر تحديدًا.
ومع ذلك، على الرغم من مواجهة هذه المخاطر، فإن العث يسهم بشكل كبير في دعم النظم البيئية النباتية الحضرية. فهي مسؤولة عن ثلث نشاط التلقيح في النباتات المزهرة والمحاصيل والأشجار.
أظهرت دراسة حديثة أن الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة، ليس كامنا كما كان يُعتقد، إذ شهد في الماضي الحديث عودة قوية للنشاط بعدما التهمَ أجساماً كونية في طريقه. وقد استيقظ العملاق النائم قبل نحو 200 عام لالتهام بعض الأجسام الكونية القريبة قبل العودة إلى السبات..
خطوة مفاجئة نحو فهم التطور... قبل الآن كان يعتقد أن البيضة ذات القشرة الصلبة قد شكلت أساس النجاح التطوري للحيوانات السلوية التي تضع بيضا ذا غشاء جنيني..
وقد خلصت دراسة صدرت نتائجها حديثاً إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات
ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس بيضا، بمعنى أنها كانت تلد وكانت حيوانات ولودة، تتكاثر عن طريق بيض يتلقح وينمو داخل جسم الأم، ولا تبيض..