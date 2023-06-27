https://sputnikarabic.ae/20230627/مفاجأة-أقدم-الزواحف-للتطور-وكشف-لغز-النوم-وأهمية-إنقاذ-العث-1078544443.html

مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العث

مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العث

دراسة تبحث في كشف غموض النوم تتوصل إلى روابط مفاجئة بين الدماغ والأمعاء. خلصت الأبحاث إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس... 27.06.2023, سبوتنيك عربي

2023-06-27T13:55+0000

2023-06-27T13:55+0000

2023-06-27T13:55+0000

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مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العُث مفاجأة أقدم الزواحف للتطور وكشف لغز النوم وأهمية إنقاذ العُث

بيانات تحليلية تؤكد أهمية إنقاذ العث وضرورة التعامل معها على أنها أكثر من مجرد حشرة..نص الحلقة:يقول باحثون إن أحد الجوانب المثيرة للاهتمام في ممارسة النوم هو فقدان الوعي والوعي الذي يجلبه، حيث يختفي العالم الخارجي ويتولى العالم الداخلي زمام الأمور.يشير بحث جديد إلى أن الملقحات الليلية مثل العث، يمكن أن تزور العديد من النباتات مثل النحل، وتستحق أيضًا تدابير حفظ وحماية كبيرة. اكتشفت الدراسة أنه مقارنة بالنحل، قد يكون للعث مرونة أقل في ظل إجهاد التحضر ومقاومته وتحمله، بسبب دورة حياتها المعقدة واحتياجات النباتات الأكثر تحديدًا.أظهرت دراسة حديثة أن الثقب الأسود الهائل في مركز مجرتنا درب التبانة، ليس كامنا كما كان يُعتقد، إذ شهد في الماضي الحديث عودة قوية للنشاط بعدما التهمَ أجساماً كونية في طريقه. وقد استيقظ العملاق النائم قبل نحو 200 عام لالتهام بعض الأجسام الكونية القريبة قبل العودة إلى السبات..وقد خلصت دراسة صدرت نتائجها حديثاً إلى أن أقدم الزواحف والطيور والثدييات ربما تكون قد وضعت صغارا أحياء وليس بيضا، بمعنى أنها كانت تلد وكانت حيوانات ولودة، تتكاثر عن طريق بيض يتلقح وينمو داخل جسم الأم، ولا تبيض..

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