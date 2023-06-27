https://sputnikarabic.ae/20230627/وزارة-النقل-التونسية-تكشف-السبب-الرئيس-لحادث-قطار-مساكن-1078553268.html
وزارة النقل التونسية تكشف السبب الرئيس لحادث ''قطار مساكن''
وزارة النقل التونسية تكشف السبب الرئيس لحادث ''قطار مساكن''
كشفت وزارة النقل التونسية، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيس لحادث ''قطار مساكن''، الذي وقع قبل خمسة أيام. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T20:18+0000
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وذكرت قناة "نسمة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة النقل التونسية قد نشرت بيانا، أكدت من خلاله أنه من خلال التحقيق الأولي تبين أن السبب الرئيسي لحادث ''قطار مساكن'' يعود إلى خطأ بشري بسبب عدم احترام إشارات السرعة المحددة وتجاوزها.وأفاد بيان الوزارة التونسية أنه من خلال تقارير لجنة التحقيق الخاصة بملابسات حادث القطار، التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي وقع في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وكان منطلقا من مدينة تونس العاصمة إلى مدينة قابس، على مدخل مدينة مساكن، كان السبب الرئيسي للحادث خطأ بشريا.ودعت وزارة النقل التونسية، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلى وجوب التطبيق الصارم لمنظومة الأمن والسلامة، فضلا عن مطالبتها تدعيم كفاءة العنصر البشري بمزيد من الإحاطة والمتابعة.وشددت الوزارة على أنه "سيتم اتخاذ التدابير التأديبية والقضائية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه، أو أخلّ بمسؤوليته بشأن هذا الحادث الأليم.وقُتل شخصان وأصيب 30 آخرون، الأربعاء الماضي، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.
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الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
الأخبار, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار الشرق الأوسط
وزارة النقل التونسية تكشف السبب الرئيس لحادث ''قطار مساكن''
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كشفت وزارة النقل التونسية، اليوم الثلاثاء، عن السبب الرئيس لحادث ''قطار مساكن''، الذي وقع قبل خمسة أيام.
وذكرت قناة
"نسمة"، مساء اليوم الثلاثاء، أن وزارة النقل التونسية قد نشرت بيانا، أكدت من خلاله أنه من خلال التحقيق الأولي تبين أن السبب الرئيسي لحادث ''قطار مساكن'' يعود إلى خطأ بشري بسبب عدم احترام إشارات السرعة المحددة وتجاوزها.
وأفاد بيان الوزارة التونسية
أنه من خلال تقارير لجنة التحقيق الخاصة بملابسات حادث القطار، التابع للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، الذي وقع في الواحد والعشرين من الشهر الجاري، وكان منطلقا من مدينة تونس العاصمة إلى مدينة قابس، على مدخل مدينة مساكن، كان السبب الرئيسي للحادث خطأ بشريا.
ودعت وزارة النقل التونسية، الشركة الوطنية للسكك الحديدية، إلى وجوب التطبيق الصارم لمنظومة الأمن والسلامة،
فضلا عن مطالبتها تدعيم كفاءة العنصر البشري بمزيد من الإحاطة والمتابعة.
وشددت الوزارة على أنه "سيتم اتخاذ التدابير التأديبية والقضائية اللازمة ضد كل من ثبت تورطه، أو أخلّ بمسؤوليته بشأن هذا الحادث الأليم.
وقُتل شخصان وأصيب 30 آخرون، الأربعاء الماضي، إثر انقلاب قطار رابط بين صفاقس وتونس العاصمة عند محطة مساكن.
وأفادت الإذاعة التونسية الرسمية، عبر حسابها على "فيسبوك" (تابع لشركة "ميتا" الأمريكية المحظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، بأن "قطارا
متجها نحو قابس انحرف عن مساره وانقلب عند محطة مساكن من ولاية سوسة، ما أدى إلى مقتل سائق القطار".
وأشارت الإذاعة إلى "حالة من الفزع والهلع والإغماء في صفوف الركاب، دون تسجيل أي خسائر بشرية في صفوفهم"، مؤكدا أنه سيتم تأمين حافلات لنقل المسافرين إلى وجهتهم.