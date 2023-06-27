عربي
https://sputnikarabic.ae/20230627/وزيرة-الهجرة-المصرية-تكشف-الحل-للتعرف-على-جثامين-حادث-مركب-اليونان-1078551597.html
وزيرة الهجرة المصرية تكشف الحل للتعرف على جثامين حادث مركب اليونان
وزيرة الهجرة المصرية تكشف الحل للتعرف على جثامين حادث مركب اليونان
كشفت سها جندي، وزيرة الدولة المصرية للهجرة، اليوم الثلاثاء، عن مصير الجثامين المصرية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، في حادث الهجرة غير الشرعية في اليونان. 27.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-27T18:18+0000
2023-06-27T18:18+0000
مصر
أخبار مصر الآن
اليونان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_fd2a7ba1fbab176c9fbeb417c2dade5a.jpg
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أكدت أنه لم يتم التعرف على جثامين حادث مركب اليونان للهجرة غير الشرعية.وأوضحت الوزيرة المصرية أنه "تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على تحاليل الحمض النووي للجثامين للتعرف عليهم، وتوجيه الآباء أو الأمهات للمهاجرين على المركب المنكوبة إلى معامل وزارة الصحة، والخضوع لتحليل الحمض النووي".وأضافت سها جندي أنه من المفترض إرسال هذه التحاليل إلى وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة نظيرتها اليونانية، بهدف مطابقتها مع الجثامين غير المعلومة الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد أكبر عملية تهريب لهجرة غير شرعية في البحر المتوسط على الإطلاق.ولفتت وزيرة الهجرة المصرية إلى أن "المركب خرجت من الأراضي الليبية، عبر المياه الإقليمية، وكانت وجهتها إيطاليا، وغرقت على بعد 47 ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق 5500 ميل، وكانت تحوي 750 مواطنا من جنسيات مختلفة، منهم باكستانيون، ومصريون وسوريون".وأوضحت أن المركب كان يحمل على متنه عددا كبيرا من الجنسيات بشكل غير آدمي، وكانت مهلكة في الأساس، وبسبب ثقل الحمولة مالت وبدأت في الغرق، في وقت تحركت السلطات اليونانية على الفور، وقامت بإنقاذ 140 من جنسيات أخرى و43 مصريا، حتى الآن.وأعلن خفر السواحل اليوناني، الأربعاء قبل الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص"، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.من جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، ضحايا حادث غرق القارب، مشيرة إلى أن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.
https://sputnikarabic.ae/20230618/السفارة-المصرية-في-اليونان-تنشر-أسماء-43-ناجيا-من-حادث-غرق-قارب-المهاجرين-1078239564.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/مصرع-17-مهاجرا-وإنقاذ-104-آخرين-جراء-غرق-قارب-قبالة-سواحل-اليونان-1078084590.html
مصر
اليونان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/01/1c/1057356196_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_96b1c0131eb8d53104dc7050b0af12e6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, اليونان, العالم العربي, الأخبار

وزيرة الهجرة المصرية تكشف الحل للتعرف على جثامين حادث مركب اليونان

18:18 GMT 27.06.2023
© AP Photo / Pau de la Calleإنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022.
إنقاذ مهاجرين قبالة سواحل لامبيدوزا، 25 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2023
© AP Photo / Pau de la Calle
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت سها جندي، وزيرة الدولة المصرية للهجرة، اليوم الثلاثاء، عن مصير الجثامين المصرية التي لم يتم التعرف عليها حتى الآن، في حادث الهجرة غير الشرعية في اليونان.
وذكر الموقع الإلكتروني لقناة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، قد أكدت أنه لم يتم التعرف على جثامين حادث مركب اليونان للهجرة غير الشرعية.
قارب يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2023
السفارة المصرية في اليونان تنشر أسماء 43 ناجيا من حادث غرق قارب المهاجرين
18 يونيو, 18:38 GMT
وأوضحت الوزيرة المصرية أنه "تم الاتفاق مع الجانب اليوناني على تحاليل الحمض النووي للجثامين للتعرف عليهم، وتوجيه الآباء أو الأمهات للمهاجرين على المركب المنكوبة إلى معامل وزارة الصحة، والخضوع لتحليل الحمض النووي".
وأضافت سها جندي أنه من المفترض إرسال هذه التحاليل إلى وزارة الخارجية المصرية لمخاطبة نظيرتها اليونانية، بهدف مطابقتها مع الجثامين غير المعلومة الجنسية، مشيرة إلى أن هذا الحادث يعد أكبر عملية تهريب لهجرة غير شرعية في البحر المتوسط على الإطلاق.
ولفتت وزيرة الهجرة المصرية إلى أن "المركب خرجت من الأراضي الليبية، عبر المياه الإقليمية، وكانت وجهتها إيطاليا، وغرقت على بعد 47 ميلا من السواحل اليونانية، وعلى عمق 5500 ميل، وكانت تحوي 750 مواطنا من جنسيات مختلفة، منهم باكستانيون، ومصريون وسوريون".
وأوضحت أن المركب كان يحمل على متنه عددا كبيرا من الجنسيات بشكل غير آدمي، وكانت مهلكة في الأساس، وبسبب ثقل الحمولة مالت وبدأت في الغرق، في وقت تحركت السلطات اليونانية على الفور، وقامت بإنقاذ 140 من جنسيات أخرى و43 مصريا، حتى الآن.
المهاجرين الذين يحاولون الإبحار إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
مصرع 17 مهاجرا وإنقاذ 104 آخرين جراء غرق قارب قبالة سواحل اليونان
14 يونيو, 09:17 GMT
وأعلن خفر السواحل اليوناني، الأربعاء قبل الماضي، مصرع 17 مهاجرا غرقا، وإنقاذ 104 آخرين، جراء انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليونانية.
وذكرت صحيفة "سكاي" اليونانية، نقلا عن خفر السواحل، أنه "لقي ما لا يقل عن 17 مهاجرا مصرعهم، وتم إنقاذ 104 آخرين، في المنطقة البحرية على بعد 47 ميلا بحريا جنوب غربي بيلوس، في المياه الدولية".
وأوضحت أن "قارب الصيد انقلب قبالة ميناء ميسينيان، وكان على متنه 400 شخص"، فيما قال خفر السواحل اليوناني إنه عندما غرق القارب لم يكن أي شخص على متنه يرتدي سترة نجاة.
من جانبها، نعت وزارة الخارجية المصرية في بيان، ضحايا حادث غرق القارب، مشيرة إلى أن سفارة مصر في أثينا تتابع مع السلطات اليونانية على مدار الساعة عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا، للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вид на разрушенные здания на площади Свободы в Артемовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:44 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع25 يونيو, 15:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала