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https://sputnikarabic.ae/20230629/القضاء-العراقي-يوجه-باسترداد-الشخص-الذي-أحرق-القرآن-في-السويد-لمحاكمته-1078597218.html
القضاء العراقي يوجه باسترداد الشخص الذي أحرق القرآن في السويد لمحاكمته
القضاء العراقي يوجه باسترداد الشخص الذي أحرق القرآن في السويد لمحاكمته
وجّه القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي، الذي أحرق نسخة من القرآن في السويد، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد. 29.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-29T13:08+0000
2023-06-29T13:08+0000
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جاء ذلك وفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس.وقال البيان إن فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجّه باتخاذ ما يلزم لاسترداد الشخص الذي أحرق نسخة من القرآن، في السويد ومحاكمته وفقا لقانون العقوبات العراقي.وفي وقت سابق، طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بطرد السفير السويدي من البلاد وقطع العلاقات مع السويد، بسبب ما وصفه بـ "التصرفات المعادية للإسلام والمقدسات".وقالت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، إنها تطالب الحكومات المعنية بردع المتطرفين الذين يقومون بهذه "الأعمال الشنيعة"، التي تحرض على العنف والكراهية، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى إقدام عراقي مقيم في السويد على إحراق المصحف بعد سماح السلطات السويدية له بذلك.يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
https://sputnikarabic.ae/20230628/بوتين-يحتضن-القرآن-في-وقت-تسمح-به-دول-غربية-بحرقه-فيديو-1078580932.html
https://sputnikarabic.ae/20230629/دمشق-تدين-حرق-القرآن-الكريم-بموافقة-الحكومة-السويدية-1078589998.html
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العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار
العالم العربي, العالم, أخبار العالم الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الأخبار

القضاء العراقي يوجه باسترداد الشخص الذي أحرق القرآن في السويد لمحاكمته

13:08 GMT 29.06.2023
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بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
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وجّه القضاء العراقي باتخاذ الإجراءات القانونية بحق اللاجئ العراقي، الذي أحرق نسخة من القرآن في السويد، والمطالبة باسترداده لمحاكمته في البلاد.
جاء ذلك وفقا لبيان أصدره مجلس القضاء الأعلى في العراق، حسبما ذكرت شبكة "السومرية نيوز"، اليوم الخميس.
وقال البيان إن فائق زيدان، رئيس مجلس القضاء الأعلى وجّه باتخاذ ما يلزم لاسترداد الشخص الذي أحرق نسخة من القرآن، في السويد ومحاكمته وفقا لقانون العقوبات العراقي.
الرئيس فلاديمير بوتين خلال العرض العسكري بمناسبة الذكرى الـ77 لعيد النصر على الساحة الحمراء، موسكو، روسيا 9 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.06.2023
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أمس, 20:12 GMT
وفي وقت سابق، طالب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري، بطرد السفير السويدي من البلاد وقطع العلاقات مع السويد، بسبب ما وصفه بـ "التصرفات المعادية للإسلام والمقدسات".
وقالت الحكومة العراقية، أمس الأربعاء، إنها تطالب الحكومات المعنية بردع المتطرفين الذين يقومون بهذه "الأعمال الشنيعة"، التي تحرض على العنف والكراهية، حسبما ذكرت شبكة "رووداو" العراقية، التي أشارت إلى إقدام عراقي مقيم في السويد على إحراق المصحف بعد سماح السلطات السويدية له بذلك.
العلم السوري - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2023
دمشق تدين حرق القرآن الكريم بموافقة الحكومة السويدية - عاجل
09:03 GMT
يذكر أن السلطات السويدية منحت تصريح لحرق نسخة من القرآن أمام مسجد في العاصمة ستوكهولم، في أول أيام عيد الأضحى.
وجاء ذلك بعد أسبوعين، على رفض محكمة استئناف سويدية حظر الاحتجاجات التي تنظم لإحراق المصاحف.
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