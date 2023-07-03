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"التعاون الإسلامي" تدين "الجرائم" الإسرائيلية في جنين

"التعاون الإسلامي" تدين "الجرائم" الإسرائيلية في جنين

أعربت منظمة التعاون الإسلامي (تضم 57 دولة)، اليوم الاثنين، عن إدانتها "للجرائم الإسرائيلية"، في مدينة جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة. 03.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-03T09:30+0000

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2023-07-03T09:42+0000

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وقالت المنظمة، في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر"، إنها تدين بشدة "الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين ومخيمها، ضد المواطنين المدنيين العزل والطواقم الطبية والمراكز الصحية وتدمير البنية التحتية وهدم البيوت والمساجد".واعتبرت "التعاون الإسلامي" أن "هذه الجريمة النكراء تشكل امتدادا لسجل الجرائم وإرهاب الدولة المنظم، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني".وقال الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، إن "إفلات إسرائيل من العقاب شجعها على التمادي في سياستها، التي ترتقي في مجملها إلى جرائم حرب، وجريمة ضد الإنسانية تستدعي التحقيق والمساءلة".وفجر اليوم الاثنين، نفذت مقاتلات ومسيّرات إسرائيلية عملية قصف واسع النطاق في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين شمالي الضفة الغربية المحتلة.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفق القناة الإسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 7 فلسطينيين و27 إصابة بينها 7 خطيرة واعتقال 20 آخرين.وقال موقع "واللا" العبري، إن آلاف الجنود يشاركون في العملية، لافتا إلى أن القوات تعمل حاليا في قلب مخيم جنين، وتقوم بحفر ثقوب في جداران الشقق السكنية لاستخدامها من قبل القناصين، فيما قامت أكثر من 15 جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي بالعمل على الطرق في المخيم للكشف عن العبوات الناسفة، وقد كشطت الجرافات الطرق وألحقت أضرارا جسيمة في البنية التحتية، وسحقت العديد من السيارات في طريقها.

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منظمة التعاون الإسلامي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي