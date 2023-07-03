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https://sputnikarabic.ae/20230703/سياسي-فلسطيني-عدوان-جنين-جريمة-لن-تمر--1078701305.html
سياسي فلسطيني: عدوان جنين جريمة لن تمر
سياسي فلسطيني: عدوان جنين جريمة لن تمر
قال الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، إن "العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق... 03.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-03T20:15+0000
2023-07-03T20:15+0000
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وأضاف شعث لوكالة "سبوتنيك" أن "المشكلة الحقيقية هي وجود الاحتلال في فلسطين وليس وجود المجموعات الفدائية المسلحة".واوضح أنه "من الطبيعي جدا أن يقاوم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة والمشروعة للدفاع عن أرضه، فالعدو هو الذي يقتل الأطفال والنساء دون مبرر ودون ذنب، ومنذ مطلع العام 2023 استشهد من أبناء شعبنا الأعزل 170 شهيدا دون أي ذنب منهم عشرات الأطفال والنساء".وتابع شعث : "تصاعدت في الآونة الاخيرة هجمات قطعان المستوطنين بحرق المنازل والأراضي الزراعية الفلسطينية وأحرقت عائلات بكاملها، إضافة إلى قيامهم بتحطيم السيارات وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين وكل هذا تحت حراسة الجيش الإسرائيلي".وقال الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن "جنين ونابلس وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية شهدت مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية نظرا لتزايد الجرائم العدوانية على شعبنا في ظل حكومة احتلال يمينية متطرفة وفي ظل انشغال دول العالم بأزماتهم الداخلية والدولية".ورأى أن "الاحتلال لن يتوقف عن العملية العدوانية على مخيم جنين، كما أن مخيم جنين وطيلة عقود من الصراع كان على الدوام رأس الحربة في المواجهات والصمود وكانت هناك صولات وجولات من الحصار والقتال تكبد فيها جيش الاحتلال خسائر فادحة في جيشه وعتاده".وأكد شعث أن "الشعب الفلسطيني ومنهم الفدائيين ليس لديهم ما يخسرونه في سبيل الصمود والتصدي للاحتلال، وأن الفصائل الفلسطينية المسلحة تقف جميعها موحدة في سبيل الدفاع عن المخيم"، مطالبا الفصائل الفلسطينية "بالوحدة السياسية والوطنية لدعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني".وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
https://sputnikarabic.ae/20230703/الجيش-الإسرائيلي-يجبر-أهالي-جنين-على-إخلاء-المخيم-فيديو-1078700696.html
https://sputnikarabic.ae/20230703/الرئيس-الفلسطيني-نجدد-مطالبة-المجتمع-الدولي-بإدانة-عدوان-إسرائيل-على-جنين-وفرض-عقوبات-على-قادتها-1078696720.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية, حصري, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

سياسي فلسطيني: عدوان جنين جريمة لن تمر

20:15 GMT 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatمخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002
مخيم جنين يتعرض لأكبر عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي منذ 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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حصري
قال الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الدكتور أسامة شعث، إن "العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف شعث لوكالة "سبوتنيك" أن "المشكلة الحقيقية هي وجود الاحتلال في فلسطين وليس وجود المجموعات الفدائية المسلحة".
واوضح أنه "من الطبيعي جدا أن يقاوم الشعب الفلسطيني بكل الوسائل الممكنة والمشروعة للدفاع عن أرضه، فالعدو هو الذي يقتل الأطفال والنساء دون مبرر ودون ذنب، ومنذ مطلع العام 2023 استشهد من أبناء شعبنا الأعزل 170 شهيدا دون أي ذنب منهم عشرات الأطفال والنساء".
آلاف الفلسطينيين يشاركون في تشييع قتلى جنين والحداد يعم الأراضي الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الجيش الإسرائيلي يجبر أهالي جنين على إخلاء المخيم... فيديو
19:21 GMT
وتابع شعث : "تصاعدت في الآونة الاخيرة هجمات قطعان المستوطنين بحرق المنازل والأراضي الزراعية الفلسطينية وأحرقت عائلات بكاملها، إضافة إلى قيامهم بتحطيم السيارات وإطلاق النار على المدنيين الفلسطينيين وكل هذا تحت حراسة الجيش الإسرائيلي".
وقال الخبير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن "جنين ونابلس وغيرها من المدن والقرى الفلسطينية شهدت مواجهات عنيفة خلال الفترة الماضية نظرا لتزايد الجرائم العدوانية على شعبنا في ظل حكومة احتلال يمينية متطرفة وفي ظل انشغال دول العالم بأزماتهم الداخلية والدولية".
ورأى أن "الاحتلال لن يتوقف عن العملية العدوانية على مخيم جنين، كما أن مخيم جنين وطيلة عقود من الصراع كان على الدوام رأس الحربة في المواجهات والصمود وكانت هناك صولات وجولات من الحصار والقتال تكبد فيها جيش الاحتلال خسائر فادحة في جيشه وعتاده".
وأكد شعث أن "الشعب الفلسطيني ومنهم الفدائيين ليس لديهم ما يخسرونه في سبيل الصمود والتصدي للاحتلال، وأن الفصائل الفلسطينية المسلحة تقف جميعها موحدة في سبيل الدفاع عن المخيم"، مطالبا الفصائل الفلسطينية "بالوحدة السياسية والوطنية لدعم وتعزيز صمود شعبنا الفلسطيني".
رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، حركة فتح، نييورك، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2023
الرئيس الفلسطيني: نجدد مطالبة المجتمع الدولي بإدانة "العدوان الإسرائيلي على جنين"
15:42 GMT
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وأسفر الهجوم الذي يقول الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف مسلحين فلسطينيين وورش لصنع الأسلحة والعبوات الناسفة، عن مقتل 9 فلسطينيين، وإصابة 27 آخرين بينهم 7 بجروح خطيرة، واعتقال 20 آخرين.
من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية، "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.
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