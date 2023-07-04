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https://sputnikarabic.ae/20230704/مصر-تعلن-رفع-العلاقات-الدبلوماسية-مع-تركيا-إلى-مستوى-السفراء---عاجل-1078706257.html
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء
مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء
أعلنت مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء، عن "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء". 04.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-04T07:15+0000
2023-07-04T07:27+0000
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وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن "مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة".وأضافت أن "تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن "رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا"، حسب صحيفة "زمان" التركية.وأضاف موتلو شان: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان"، متابعًا: الزعيمان سيحددا مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة".يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
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مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الرئيس عبدالفتاح السيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

مصر وتركيا تعلنان رفع العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى السفراء

07:15 GMT 04.07.2023 (تم التحديث: 07:27 GMT 04.07.2023)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs (Egypt)مصر ترشح السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، كما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة
مصر ترشح السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، كما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
© Photo / Ministry of Foreign Affairs (Egypt)
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أعلنت مصر وتركيا، اليوم الثلاثاء، عن "رفع علاقاتهما الدبلوماسية لمستوى السفراء".
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، بأن "مصر رشحت السفير عمرو الحمامي كسفير لها في أنقرة، بينما رشحت تركيا السفير صالح موتلو شن كسفير لها في القاهرة".
وأضافت أن "تلك الخطوة تهدف إلى تأسيس علاقات طبيعية بين البلدين من جديد، كما تعكس عزمهما المُشترك على العمل نحو تعزيز علاقاتهما الثنائية لمصلحة الشعبين المصري والتركي".
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وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجّه دعوة إلى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة تركيا.
وقال القائم بالأعمال التركي في القاهرة، السفير صالح موتلو شان، إن "رئيسنا أرسل دعوة إلى الرئيس المصري لزيارة تركيا"، حسب صحيفة "زمان" التركية.
وأضاف موتلو شان: "أعرف أن المصريين يريدون رؤية أردوغان"، متابعًا: الزعيمان سيحددا مكان الاجتماع، الذي سيعقد في أنقرة أو القاهرة".
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يذكر أن الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب وأردوغان، اتفقا، الشهر الماضي، على أهمية البدء الفوري في رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية بينهما وتبادل السفراء، وذلك بعد فوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وكانت العلاقات (المصرية - التركية) قد شهدت خلال السنوات الـ10 الماضية، جمودا سياسيا مع استمرار العلاقات الاقتصادية.
وتدنى مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى أدنى مستويات، لكن قبل أقل من عامين بدأ الحديث عن التقارب مجددا.
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