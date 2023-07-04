https://sputnikarabic.ae/20230704/بعد-تحذير-الإمارات-ما-التحديات-التي-تواجه-سوق-النفط-العالمي؟-1078729627.html

بعد تحذير الإمارات... ما التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي؟

بعد تحذير الإمارات... ما التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي؟

قال وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي، سهيل المزروعي، إن أي تراكم في المخزون النفطي العالمي قد يؤدي إلى عدم الاستقرار وارتفاع نسبة المضاربات في الأسواق... 04.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-04T14:10+0000

2023-07-04T14:10+0000

2023-07-04T14:10+0000

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انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

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بعد تحذير الإمارات... ما التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي؟ بعد تحذير الإمارات... ما التحديات التي تواجه سوق النفط العالمي؟

وأكد في هذا السياق، أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاءها من خارج المنظمة "أوبك+"، تسعى دائما إلى تحقيق التوازن في أساسيات السوق بين العرض والطلب لتجنب أي تراكم في المخزون النفطي العالمي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام".وأوضح أن الفريق الفني في "أوبك" يراقب المتغيرات في أسواق النفط العالمية بشكل مستمر، ثم يرفع توصياته إلى اللجنة الوزارية، لاتخاذ ما هو مناسب من القرارات التي من شأنها أن تعزز استقرار الأسواق والنمو المستدام.تأتي تصريحات وزير الطاقة الإماراتي تزامنًا مع فعاليات مؤتمر "أوبك" الدولي الثامن، الذي يعقد في العاصمة النمساوية فيينا، الأربعاء.وفي الشهر الماضي، أعلنت منظمة "أوبك+" عن "ضبط مستوى إجمالي إنتاج النفط للدول الأعضاء في "أوبك" والدول غير الأعضاء في "أوبك" إلى 40.46 مليون برميل يوميا، من الأول من يناير/ كانون الثاني 2024 إلى 31 ديسمبر/ كانون الأول.وأوضح بيومي أن "ذلك يعني انخفاضا في الطلب يتبعه انخفاض في المعروض من المنتجات، والصين تواجه احتمالات كبيرة لحدوث ركود اقتصادي وهي المستهلك الأكبر للنفط عالميا الأمر"، على حد قوله.وأشار إلى أن منظمة "أوبك بلس" قادرة على إحداث توازن في سوق النفط عالميا حتى الآن، معربًا عن اعتقاده أن سعر البرميل ما بين 70 و85 دولارا هي أسعار تضمن لجميع الدول المنتجة للنفط تحقيق أرباح، كما بيّن أن المطالبة بالتحول للطاقة النظيفة بسبب قضية المناخ يهدد باحتمالية انخفاض الطلب على النفط عالميا في السنوات المقبلة.وأوضح الساري أن مؤتمر أوبك الدولي ربما يكون من توصياته مسألة تخفيض الإنتاج.وأضاف أن ما يضع أسعار النفط تحت ضغط كبير هو التخوف المتزايد من حدوث أزمة بنكية عالمية سببها الولايات المتحدة الأمريكية وضعف النظام المالي والبنكي الأمريكي.وأوضح سلامة أن السعودية أقدمت على تمديد التخفيض الطوعي لإنتاجها من النفط بسبب أن وزير الطاقة السعودي كان قد هدد المضاربين والمتلاعبين بسوق النفط العالمي بإجراءات شديدة، معربا أن هذا الخفض ليس له تأثير على الأسعار لأنه لا توجد تخمة في السوق.إعداد وتقديم: دعاء ثابت

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