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https://sputnikarabic.ae/20230705/الأرجنتين-والبرازيل-والمكسيك-يدعون-إسرائيل-لإنهاء-العملية-في-جنين-1078741654.html
الأرجنتين والبرازيل والمكسيك يدعون إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورا
الأرجنتين والبرازيل والمكسيك يدعون إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورا
دعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورًا وعدم السماح بتصعيد العنف. 05.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-05T01:35+0000
2023-07-05T01:36+0000
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وحسبما ورد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المكسيكية: "لقد تلقت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بقلق نبأ تدخل عسكري إسرائيلي جديد وواسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية".وأضاف البيان: "تعبر {الدول الثلاث} عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتحث جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات القتالية فورًا، من أجل تجنب تصعيد دورة العنف التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتهجير السكان وتدمير البنية التحتية في جنين".وأدانت حكومات الدول اللاتينية الثلاث الإرهاب في جميع أشكاله، وأعربت عن تضامنها مع أسر الضحايا في إسرائيل، ودعت إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرار إقامة دولتين، حيث تتعايش فلسطين وإسرائيل في ظل سلام وأمان وفقًا للحدود المعترف بها دوليًا والمتفق عليها.وليلة الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق في جنين ومخيم اللاجئين المجاور. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وتوفي اثنا عشر فلسطينيًا وجندي إسرائيلي واحد منذ بدء العملية في مخيم جنين لللاجئين.وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في يوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية قررت قطع جميع الاتصالات مع إسرائيل في ضوء العملية العسكرية في جنين.
https://sputnikarabic.ae/20230704/صافرات-الإنذار-تدوي-في-سديروت-وبعض-مستوطنات-غلاف-غزة-1078740585.html
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الأرجنتين, أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل
الأرجنتين, أخبار البرازيل , أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, إسرائيل

الأرجنتين والبرازيل والمكسيك يدعون إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورا

01:35 GMT 05.07.2023 (تم التحديث: 01:36 GMT 05.07.2023)
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEHمواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023
مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينين والقوات الإسرائيلية في جنين 4 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2023
© AFP 2023 / JAAFAR ASHTIYEH
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دعت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء، إسرائيل لوقف العمليات القتالية في الأراضي الفلسطينية فورًا وعدم السماح بتصعيد العنف.
وحسبما ورد في البيان الذي نشرته وزارة الخارجية المكسيكية: "لقد تلقت حكومات الأرجنتين والبرازيل والمكسيك بقلق نبأ تدخل عسكري إسرائيلي جديد وواسع النطاق في مدينة جنين في الضفة الغربية الفلسطينية".
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وأضاف البيان: "تعبر {الدول الثلاث} عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا وتحث جميع الأطراف المعنية على وقف العمليات القتالية فورًا، من أجل تجنب تصعيد دورة العنف التي تؤدي إلى زيادة عدد الضحايا المدنيين وتهجير السكان وتدمير البنية التحتية في جنين".
وأدانت حكومات الدول اللاتينية الثلاث الإرهاب في جميع أشكاله، وأعربت عن تضامنها مع أسر الضحايا في إسرائيل، ودعت إلى احترام القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرار إقامة دولتين، حيث تتعايش فلسطين وإسرائيل في ظل سلام وأمان وفقًا للحدود المعترف بها دوليًا والمتفق عليها.
وليلة الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن بدء عملية مكافحة الإرهاب واسعة النطاق في جنين ومخيم اللاجئين المجاور. وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق منذ 20 عاما، وتوفي اثنا عشر فلسطينيًا وجندي إسرائيلي واحد منذ بدء العملية في مخيم جنين لللاجئين.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، في يوم الاثنين، أن السلطة الفلسطينية قررت قطع جميع الاتصالات مع إسرائيل في ضوء العملية العسكرية في جنين.
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