https://sputnikarabic.ae/20230705/سهيل-المزروعي-قرار-السعودية-تمديد-الخفض-الطوعي-لإنتاج-النفط-يخدم-مصالح-الجميع-1078766050.html

سهيل المزروعي: قرار السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخدم مصالح الجميع

سهيل المزروعي: قرار السعودية تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط يخدم مصالح الجميع

قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، اليوم الأربعاء، إن قرار السعودية بالخفض الطوعي لإنتاج النفط لمدة شهر، لم يأت لخدمة مصالح المملكة فقط، ولكن لصالح... 05.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-05T15:03+0000

2023-07-05T15:03+0000

2023-07-05T15:03+0000

أوبك

اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط

انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+

السعودية

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فيينا - سبوتنيك. وجاءت تصريحات المزروعي على هامش منتدى "أوبك" الدولي المنعقد في فيينا، مؤكدًا "الاحتياج إلى مزيد من الدول في تحالف أوبك+، حتى يكون لدينا بيانات أكثر".وأكد الوزير الإماراتي أن بلاده ستزيد من طاقتها الإنتاجية من الطاقة المتجددة بنسبة 300% حتى عام 2032.وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، قد لفت في كلمته إلى أن "7 جهات مستقلة تحققت من التزام روسيا بخفض إنتاج النفط"، مشيرا إلى أن "منظمة أوبك + تؤدي عملها في تحقيق استقرار الأسواق وتقليل نسبة التلاعب لدى بعض الدول".وأوضح الوزير السعودي أن الخفض الطوعي في إنتاج النفط قد قدم ضمانات للأسواق، مؤكدًا أن روسيا خفضت إنتاجها من النفط بشكل طوعي ولم تلزمها أي جهة.يذكر أن السعودية أعلنت أنها ستقوم بتمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط الذي بدأ في شهر تموز/يوليو الجاري، بمقدار مليون برميل يوميا حتى آب/ أغسطس المقبل.بدوره، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن بلاده ستخفض طواعية صادراتها النفطية بمقدار 500 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، لضمان توازن سوق النفط.

https://sputnikarabic.ae/20230704/خبير-تحالف-أوبك-أصبح-أكثر-صلابة-من-قبل-1078719239.html

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أوبك, اتفاق دول أوبك حول تخفيض إنتاج النفط, انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار