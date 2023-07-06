https://sputnikarabic.ae/20230706/مشاهد-لمعركة-ضخمة-بين-النهر-والبر-قوات-روسية-تنفذ-هجوما-استباقيا-وتدمر-زوارق-أوكرانية-1078781786.html
مشاهد لمعركة ضخمة بين النهر والبر.. قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
مشاهد لمعركة ضخمة بين النهر والبر.. قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
2023-07-06T08:25+0000
2023-07-06T08:25+0000
2023-07-06T08:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام وحدات من اللواء 80 الروسي من مجموعة "دنيبر" بتنفيذ ضربة على القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم في اتجاه خيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يحاولون سحب قتلاهم والفرار بهم بعد ضربات روسية كثيفة شلت هجومهم... فيديوشاهد أيضا: كتيبة "سبارتا" ومدفعية "الأورال" تكتشفان منظومة أوكرانية مضادة للطائرات متخفية وتدمرانها... فيديوشاهد أيضا: فوهات مدافع "رابيرا" الروسية تخرج من الغابات وتفاجئ القوات الأوكرانية بقصف عنيف... فيديو
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
مشاهد لمعركة ضخمة بين النهر والبر.. قوات روسية تنفذ هجوما استباقيا وتدمر زوارق أوكرانية
08:25 GMT 06.07.2023 (تم التحديث: 08:41 GMT 06.07.2023) تابعنا عبر
قامت وحدات من اللواء "80" من مجموعة "دنيبر" الروسية بتنفيذ ضربة استباقية على معدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، ما أحبط الهجوم على مواقع القوات المسلحة الروسية في اتجاه خيرسون.
وتظهر المشاهد قيام وحدات من اللواء 80 الروسي من مجموعة "دنيبر" بتنفيذ ضربة على القوات الأوكرانية التي حاولت التقدم في اتجاه خيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.