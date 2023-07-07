https://sputnikarabic.ae/20230707/الكرملين-التحضيرات-جارية-على-قدم-وساق-للقمة-الروسية-الأفريقية-1078824350.html
الكرملين: التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية
الكرملين: التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية، المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ في أواخر يوليو/تموز الجاري. 07.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-07T11:08+0000
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وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحفية، إن موسكو تستعد بنشاط للقمة الروسية الأفريقية حيث سيكون هناك العديد من النشاطات.وأضاف بيسكوف: "نتوقع نشاطات ذات تمثيل رفيع، سيكون هناك أيضا العديد من الفعاليات على هامش هذه القمة".وأكد المتحدث باسم الكرميلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك بنفسه في القمة.وكانت روسيا قد صرحت مؤخرا بأنها تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا"، رغم تهديدات الدول الغربية لهذه الدول لوقف التعاون مع روسيا.وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك، لافتا إلى أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح رائدة في تشكيل النظام العالمي.يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية يومي 27-28 يوليو الجاري في مدينة سان بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20230403/لافروف-الولايات-المتحدة-تحاول-تعطيل-عقد-القمة-الروسية-الأفريقية-الثانية-1075491474.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الكرملين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الكرملين: التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية
11:08 GMT 07.07.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 07.07.2023) تابعنا عبر
أعلن الكرملين، اليوم الجمعة، أن التحضيرات جارية بوتيرة نشطة للقمة الروسية الأفريقية، المقرر إقامتها في مدينة سان بطرسبورغ في أواخر يوليو/تموز الجاري.
وقال
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، خلال إفادة صحفية، إن موسكو تستعد بنشاط للقمة الروسية الأفريقية حيث سيكون هناك العديد من النشاطات.
وأضاف بيسكوف: "نتوقع نشاطات ذات تمثيل رفيع، سيكون هناك أيضا العديد من الفعاليات على هامش هذه القمة".
وأكد المتحدث باسم الكرميلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيشارك بنفسه في القمة.
جاء ذلك ردا على سؤال من أحد الصحفيين حول مشاركة بوتين في القمة بنفسه، حيث أجاب بيسكوف "بالطبع، لا يوجد شك في ذلك".
وكانت روسيا قد صرحت مؤخرا بأنها تراهن على مشاركة معظم الدول الأفريقية في قمة "روسيا-أفريقيا"، رغم تهديدات الدول الغربية
لهذه الدول لوقف التعاون مع روسيا.
وبدوره، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
أن روسيا تعطي الأولوية للتعاون مع الدول الأفريقية وستواصل ذلك، لافتا إلى أنه مقتنع بأن أفريقيا ستصبح رائدة في تشكيل النظام العالمي.
يذكر أن القمة الروسية الأفريقية الأولى عقدت في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في سوتشي. ومن المقرر عقد القمة الثانية يومي 27-28 يوليو الجاري في مدينة سان بطرسبورغ.