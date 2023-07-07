https://sputnikarabic.ae/20230707/سفير-روسيا-في-واشنطن-مستوى-التحريض-الأمريكي-يتجاوز-الحدود-ويقربنا-من-حرب-عالمية-جديدة-1078842651.html

سفير روسيا في واشنطن: مستوى التحريض الأمريكي يتجاوز الحدود ونقترب من حرب عالمية

سفير روسيا في واشنطن: مستوى التحريض الأمريكي يتجاوز الحدود ونقترب من حرب عالمية

علق سفير روسيا في الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، اليوم السبت، على توريد ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا، معتبرًا أن مستوى التحريض الأمريكي "يتجاوز الحدود" ويقرب... 07.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-07T22:06+0000

2023-07-07T22:06+0000

2023-07-07T22:11+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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سلاح روسيا

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الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وصرح أنطونوف للصحفيين: "باستمرار وبعزم يستحق التطبيق الأفضل، تستمر واشنطن في رفع الرهانات في الصراع. لم يكن لدى أحد شك في التورط العميق للولايات المتحدة في المواجهة في أوكرانيا، ولكن مستوى التحريض الأمريكي الحالي يتجاوز حقًا الحدود ويقرب البشرية من حرب عالمية جديدة".وأعرب الدبلوماسي الروسي عن ثقته في أن "تجهيز" أوكرانيا بالأسلحة الغربية لن يؤثر على تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة.وأضاف السفير: "الذخائر العنقودية هي إجراء يعكس اليأس. هذا الإجراء يشير إلى إدراك الولايات المتحدة وحلفائها لعجزهم. ومع ذلك، فإنهم لا يرغبون في الاعتراف بفشلهم الذاتي وفشل محاولات القوات الأوكرانية في شن هجوم على المناطق الروسية. لذلك يقومون بأعمال جنونية جديدة".وتابع: "الوحشية والسفالة التي تعاملت بها واشنطن مع قضية تسليم أسلحة قاتلة إلى كييف تثير الدهشة. تجاهلت الإدارة تمامًا الأطروحات المتعلقة بخطورة هذه الخطوة على الإنسانية، التي تم تبنيها من قبل الخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان والتشريعيين".ولفت أنطونوف إلى أن واشنطن:وأمس الجمعة، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جاك سوليفان، في بيان، الموافقة على تسليم نظام كييف ذخائر عنقودية، رغم إدراك خطرها على المدنيين.وأعلن البنتاغون بالتزامن مع ذلك عن "حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي تضمنت ذخائر عنقودية لقذائف المدفعية، و 32 عربة قتال مشاة من طراز برادلي، ونفس العدد من ناقلات الجنود المدرعة سترايكر، حيث بلغت قيمة الحزمة الجديدة 800 مليون دولار".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

https://sputnikarabic.ae/20230707/بايدن-قرار-تسليم-الذخائر-العنقودية-لأوكرانيا-كان-صعبا-1078841161.html

https://sputnikarabic.ae/20230707/كوساتشيف-واشنطن-تتحمل-مسؤولية-جميع-الضحايا-عند-استخدام-الذخائر-العنقودية-في-أوكرانيا-1078841811.html

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