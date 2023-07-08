https://sputnikarabic.ae/20230708/إعلام-إسرائيل-ستقدم-تسهيلات-جديدة-للسلطة-الفلسطينية-بينها-إقامة-منطقة-صناعية-1078864947.html
إعلام: إسرائيل ستقدم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية بينها إقامة منطقة صناعية
إعلام: إسرائيل ستقدم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية بينها إقامة منطقة صناعية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T15:42+0000
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وأكدت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيبحث، غدا الأحد، تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات للسلطة الفلسطينية، على رأسها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا التابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية الموافقة على تطوير حقل غاز "مارين"، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات "VIP" المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر بيومتري مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أول أمس الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يبحث إمكانية دعم السلطة الفلسطينية.وأوضحت القناة السابعة العبرية أن "الكابينيت" سيعقد اجتماعا، غدا الأحد، على خلفية انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، حيث ستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا.ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الإسرائيلية تستقطع نحو 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم دفع رواتب عائلات "الشهداء".يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.
https://sputnikarabic.ae/20230706/إسرائيل-تحدد-موعدا-جديدا-لاجتماع-الكابينيت-1078784461.html
https://sputnikarabic.ae/20230702/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-بدء-عملية-عسكرية-واسعة-النطاق-في-جنين--عاجل-1078666641.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار الضفة الغربية
إعلام: إسرائيل ستقدم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية بينها إقامة منطقة صناعية
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن الحكومة تبحث تقديم تسهيلات جديدة للسلطة الفلسطينية من بينها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا في الضفة الغربية.
وأكدت القناة الـ 13 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" سيبحث، غدا الأحد، تقديم مجموعة كبيرة من التسهيلات للسلطة الفلسطينية، على رأسها إقامة منطقة صناعية في مدينة ترقوميا التابعة لمدينة الخليل في الضفة الغربية.
ومن بين التسهيلات الأخرى التي تقترح تل أبيب تقديمها لتعزيز وتقوية السلطة الفلسطينية الموافقة على تطوير حقل غاز "مارين"، الواقع أمام شواطئ قطاع غزة، فضلا عن إعادة بطاقات "VIP" المخصصة لشخصيات فلسطينية رفيعة المستوى، والتي ألغتها الحكومة الإسرائيلية نفسها قبل عدة أشهر.
ولم تكتفِ الحكومة الإسرائيلية باقتراح هذه التسهيلات
فحسب، بل سيضاف إليها إصدار جوازات سفر بيومتري مع تقديم تسهيلات في ملف الديون.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أكدت، أول أمس الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينيت" يبحث إمكانية دعم السلطة الفلسطينية.
وأوضحت القناة السابعة العبرية أن "الكابينيت" سيعقد اجتماعا، غدا الأحد، على خلفية انتهاء العملية العسكرية الموسعة في مدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية، مضيفة أنه تم تقديم موعد اجتماع الكابينيت ليعقد الأحد بدلا من يوم 16 من الشهر الجاري كما كان مقررا له، حيث ستطرح إمكانية تقديم خطوات لتقوية السلطة الفلسطينية في ظل تراجع الدعم المادي وإفلاسها ماديا.
ولفتت القناة على موقعها الإلكتروني، أن الحكومة الإسرائيلية تستقطع نحو 40 مليون شيكل شهريا من أموال الضرائب الفلسطينية، بزعم دفع رواتب عائلات "الشهداء".
يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.
وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم
، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.
وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي
للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة
الأنباء الفلسطينية.