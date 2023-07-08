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https://sputnikarabic.ae/20230708/الإسباني-دي-خيا-يعلن-رحيله-عن-مانشستر-يونايتد-1078865438.html
الإسباني دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد
الإسباني دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد
أعلن الإسباني ديفيد دي خيا، رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هذا الصيف، بعد رحلة استمرت 12 عاما في أولد ترافورد. 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T16:16+0000
2023-07-08T16:16+0000
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جاء ذلك بعدما انتهى عقده لحراسة مرمى النادي الإنجليزي، في يونيو/ حزيران الماضي.وكتب دي خيا رسالة وداع على "تويتر"، أشاد فيها بالسنوات التي قضاها مع الشياطين الحمر، مؤكدا أنه كان يشعر بالفخر للعب مع أكبر نادٍ في العالم.ولفت إلى أنه لم يكن يفكر في مغادرة النادي، مضيفا: "حان الوقت الآن لخوض تحد جديد، لكن مانشستر يونايتد سيكون دائما في قلبي".وخلال رحلته في حراس مرمى النادي الإنجليزي، تمكن دي خيا من تحقيق إنجازات فردية وجماعية تجعله ضمن أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي، اليوم السبت.ولفت الموقع إلى أن ديفيد دي خيا شارك في 545 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد عام 2011، مشيرا إلى أنه حافظ على شباكه نظيفة في 190 مباراة، وهو رقم قياسي في تاريخه وتاريخ النادي.وشملت الإنجازات التي حققها دي خيا ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس كاراباو، إضافة إلى حصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين.كما حقق ديفيد دي خيا رقما قياسيا في جائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في العام، وجائزة أفضل لاعب باختيار اللاعبين.
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رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, مانشستر يونايتد, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار الدوري الإنجليزي

الإسباني دي خيا يعلن رحيله عن مانشستر يونايتد

16:16 GMT 08.07.2023
© AFP 2023حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا
حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023
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أعلن الإسباني ديفيد دي خيا، رحيله عن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، هذا الصيف، بعد رحلة استمرت 12 عاما في أولد ترافورد.
جاء ذلك بعدما انتهى عقده لحراسة مرمى النادي الإنجليزي، في يونيو/ حزيران الماضي.
وكتب دي خيا رسالة وداع على "تويتر"، أشاد فيها بالسنوات التي قضاها مع الشياطين الحمر، مؤكدا أنه كان يشعر بالفخر للعب مع أكبر نادٍ في العالم.
ولفت إلى أنه لم يكن يفكر في مغادرة النادي، مضيفا: "حان الوقت الآن لخوض تحد جديد، لكن مانشستر يونايتد سيكون دائما في قلبي".
وخلال رحلته في حراس مرمى النادي الإنجليزي، تمكن دي خيا من تحقيق إنجازات فردية وجماعية تجعله ضمن أعظم حراس المرمى في تاريخ النادي، حسبما ذكر الموقع الرسمي للنادي، اليوم السبت.
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ولفت الموقع إلى أن ديفيد دي خيا شارك في 545 مباراة منذ انضمامه لمانشستر يونايتد عام 2011، مشيرا إلى أنه حافظ على شباكه نظيفة في 190 مباراة، وهو رقم قياسي في تاريخه وتاريخ النادي.
وشملت الإنجازات التي حققها دي خيا ألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي إضافة إلى الدوري الأوروبي وكأس كاراباو، إضافة إلى حصوله على جائزة القفاز الذهبي مرتين.
كما حقق ديفيد دي خيا رقما قياسيا في جائزة السير مات باسبي لأفضل لاعب في العام، وجائزة أفضل لاعب باختيار اللاعبين.
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