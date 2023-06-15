https://sputnikarabic.ae/20230615/ترتيب-الأندية-الرياضية-العالمية-الأكثر-متابعة-ناد-عربي-في-القائمة-1078132214.html
ترتيب الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة.. ناد عربي في القائمة
ترتيب الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة.. ناد عربي في القائمة
أكد المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، أمس الأربعاء، أن هناك ناديا يعد ضمن الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم. 15.06.2023, سبوتنيك عربي
2023-06-15T09:24+0000
2023-06-15T09:24+0000
2023-06-15T09:24+0000
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ونشر المركز الدولي إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو/حزيران 2023، حيث حل الأهلي المصري في المرتبة الـ 18 حول العالم من حيث الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي عالميا.وأفاد المركز الدولي في إحصائياته الجديدة، أن فريق ريال مدريد الإسباني قد جاء في المرتبة الأولى، متقدما على منافسه برشلونة بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.فقد حلّ برشلونة الإسباني ثانيا بعدد متابعة وصل إلى 342 مليون متابع موزعين على المنصات التواصل نفسها، في حين جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 206 ملايين متابع.وجاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الرابعة بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، في وقت حلّ يوفنتوس الإيطالي في المركز الخامس بـ 144 مليون متابع.أما عن الفريق العربي الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان من نصيب الأهلي المصري في المركز الـ18 بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وبعده النصر السعودي في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد فاز، مؤخرا، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.
https://sputnikarabic.ae/20230614/الأهلي-المصري-يتلقى-أغلى-عرض-في-تاريخه-لبيع-مدافعه-عبد-المنعم-للهلال-السعودي-1078106070.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار, نادي الأهلي, نادي النصر السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة
الأخبار, نادي الأهلي, نادي النصر السعودي, أخبار نادي ريال مدريد, نادي برشلونة
ترتيب الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة.. ناد عربي في القائمة
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أكد المركز الدولي للدراسات الرياضية "CIES"، أمس الأربعاء، أن هناك ناديا يعد ضمن الأندية الرياضية العالمية الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم.
ونشر المركز
الدولي إحصائية عن متابعات الأندية حول العالم حتى يونيو/حزيران 2023، حيث حل الأهلي المصري
في المرتبة الـ 18 حول العالم من حيث الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي عالميا.
وأفاد المركز الدولي في إحصائياته الجديدة، أن فريق ريال مدريد الإسباني قد جاء في المرتبة الأولى، متقدما على منافسه برشلونة بعدد متابعين 363 مليون متابع موزعين على كافة وسائل التواصل الاجتماعي.
فقد حلّ برشلونة الإسباني
ثانيا بعدد متابعة وصل إلى 342 مليون متابع موزعين على المنصات التواصل نفسها، في حين جاء مانشستر يونايتد الإنجليزي في المركز الثالث برصيد 206 ملايين متابع.
وجاء فريق باريس سان جيرمان الفرنسي في المرتبة الرابعة بعدد متابعين وصل 187 مليون متابع، في وقت حلّ يوفنتوس الإيطالي في المركز الخامس بـ 144 مليون متابع.
أما عن الفريق العربي الأكثر متابعة في وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان من نصيب الأهلي المصري في المركز الـ18 بين فرق العالم بعدد متابعين بلغ 44.8 مليون متابع، وبعده النصر السعودي
في المركز التاسع عشر بـ 32.2 مليون متابع.
ويشار إلى أن النادي الأهلي المصري قد فاز، مؤخرا، ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد المغربي، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.