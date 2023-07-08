https://sputnikarabic.ae/20230708/حزب-الله-الكيان-الصهيوني-لم-يحقق-أهدافه-من-العملية-العسكرية-في-جنين-1078871399.html

"حزب الله": الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه من العملية العسكرية في جنين

"حزب الله": الكيان الصهيوني لم يحقق أهدافه من العملية العسكرية في جنين

قال علي دعموش، نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، إن الكيان الصهيوني اليوم بات في أسوأ حالاته. 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T20:50+0000

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2023-07-08T20:50+0000

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ونقل موقع "العهد"، مساء اليوم السبت، عن الشيخ علي دعموش، أن الأزمات والهواجس السياسية والأمنية تلاحق إسرائيل وتسهم في تآكل قوة الردع لديها. وأوضح المسؤول في "حزب الله" اللبناني أن الهجوم على مدينة جنين ومخيمها كان بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية وبنيتها التحتية العسكرية في هذه المدينة، وسحق المقاومين ومحاولة رسم معادلات جديدة، مضيفا أن "حسابات الإسرائيلي أخطأت مرة أخرى، فلا شيء من الأهداف المعلنة أو المضمرة للعدو قد تحقق".واستطرد دعموش:وشدد المسؤول في "حزب الله" اللبناني على أن إسرائيل لم تتمكن من سحق المقاومة الفلسطينية في مدينة جنين، ولا من القضاء على البنية التحتية العسكرية للمقاومة بوجه عام، مضيفا أن الجيش الإسرائيلي لم ينجح في رسم معادلات جديدة أمام المقاومة الفلسطينية، أو تحقيق تغيير استراتيجي في المعادلات القائمة.ولفت نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني إلى أن "المجتمع الصهيوني سيكتشف كذب نتنياهو عندما يتبين له أن وضع المقاومة لن يتأثر، وأنها ستواصل حضورها الفاعل والمؤثر في مواجهة الاحتلال، انطلاقًا من المدينة ومخيمها، وأن جنين ستبقى قاعدة صلبة للمقاومة في الضفة الغربية".يأتي ذلك في أعقاب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنين، بعد واحدة من أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ سنوات.وبحسب الحكومة الإسرائيلية، انطلقت العملية بقصد تدمير البنية التحتية والأسلحة التابعة للجماعات المسلحة في المخيم، وبدأت بالهجوم بواسطة طائرة مسيّرة، في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين الماضي، وشارك أكثر من ألف جندي إسرائيلي في تنفيذ العملية.وشهدت العملية اقتحام قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي للمخيم بشكل غير مسبوق، منذ 20 عاما، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.من جانبها، أعلنت السلطة الفلسطينية "وقف جميع الاتصالات والتنسيق الأمني مع إسرائيل".وقال المتحدث باسم السلطة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن "القيادة الفلسطينية قررت وقف جميع الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني"، مشددًا على "ضرورة توحيد الصف لمواجهة العدوان الإسرائيلي"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

https://sputnikarabic.ae/20230708/بعد-القصف-المتبادل-هل-تدخل-إسرائيل-في-حرب-شاملة-مع-حزب-الله-1078869299.html

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