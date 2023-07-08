https://sputnikarabic.ae/20230708/سفير-سوريا-السابق-لدى-أنقرة-الأسد-لن-يلتقي-بأردوغان-دون-الاتفاق-على-شروط-أساسية-1078851934.html

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي بأردوغان دون الاتفاق على شروط أساسية

سفير سوريا السابق لدى أنقرة: الأسد لن يلتقي بأردوغان دون الاتفاق على شروط أساسية

أكد السفير السوري السابق لدى أنقرة، نضال قبلان، أن الرئيس السوري بشار الأسد لن يلتقي بنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق على الشروط... 08.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-08T09:02+0000

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2023-07-08T09:02+0000

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دمشق - سبوتنيك. وأوضح قبلان في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن "الأهم بالنسبة لسوريا هو ما يحدث على الأرض، والقرار الحقيقي يتخذ من قبل الحكومة التركية وخاصة أردوغان بالانسحاب من الأراضي التي تحتلها في الشمال والشمال الغربي السوري، وهذا شرط سوري لا يمكن التفاوض عليه".وأضاف قبلان أنه لا يوجد اختراق جدي على طريق المصالحة بين سوريا وتركيا، وأن الحديث الروسي عن خارطة طريق للمصالحة يمكن اعتماده كأساس نظري، ولكن لا يمكن بدء أي محادثات دون خطوات عملية من الجانب التركي لضمان التزاماته بالمطالبات السورية، وأولها "الانسحاب من الأراضي السورية التي تحتلها".وتحدث قبلان عن إعادة انتخاب رجب طيب أردوغان رئيسًا لتركيا، حيث أشار إلى أن تغيير الوزراء في تركيا كان بسبب اعتبارات داخلية وشخصية بين أردوغان ووزرائه، وأن تعيين هاكان فيدان كوزير للخارجية يمكن أن يكون خطوة إيجابية وقوية لتسهيل قرارات مستقبلية، خاصةً بالنسبة للعلاقات بين سوريا وتركيا.وأكد قبلان أن الانسحاب التركي من الأراضي السورية هو شرط أساسي لأي عودة للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأنه لا يمكن أن تتم هذه العودة قبل إنهاء احتلال تركيا للأراضي السورية.وأكد الدبلوماسي السوري، بشأن العلاقات مع تركيا، أن هناك شروطًا أساسية يجب تحقيقها، بما في ذلك "وقف دعم تركيا للتنظيمات الإرهابية"، وفتح المعابر الحدودية الرسمية بين البلدين، وعودة السيطرة السورية على طريق "إم 4" الاستراتيجي، الذي يربط الساحل السوري بحلب ومحافظات الشمال السوري.وأشار السفير السابق إلى أنه يجب وضع سلم أولويات والاتفاق عليه بشكل واضح وملموس، وتوفير ضمانات قوية من الضامنين الروسي والإيراني بشأن التزام تركيا بتنفيذ ما تتعهد به.يأتي ذلك في ضوء مشاورات جرت مؤخرًا في موسكو، بين دمشق وأنقرة، لتقريب وجهات النظر بين البلدين، اللذين قطعا العلاقات بعد اندلاع الأزمة السورية عام 2011.يذكر أن الرئيس السوري، بشار الأسد، سبق وأكد في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، في مارس/ آذار الماضي، أن إمكانية عقد لقاء مع نظيره التركي مرتبطة بخروج تركيا من الأراضي السورية، ووقف دعمها للإرهاب، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل بدء الحرب في سوريا.

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