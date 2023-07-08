عربي
الدفاع الروسية تعلن تدمير مستودع تخزين صواريخ من طراز "هيمارس"
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230708/مبابي-يصف-باريس-سان-جيرمان-بـالفريق-المنقسم-ويكشف-أكثر-اللحظات-التي-ندم-عليها-1078854116.html
مبابي يصف باريس سان جيرمان بـ"الفريق المنقسم" ويكشف أكثر اللحظات التي ندم عليها
مبابي يصف باريس سان جيرمان بـ"الفريق المنقسم" ويكشف أكثر اللحظات التي ندم عليها
أكد الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل". 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T10:58+0000
2023-07-08T10:58+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
رياضة
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078057220_0:0:1887:1061_1920x0_80_0_0_a406a2334c1726fd14484466c7f6128f.jpg
وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيراً لأنه فريق منقسم".وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية أنا منافس عندما ألعب ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعاً كما يعرفني الجميع".وبشأن أكثر اللحظات ندما في كرة القدم، أكد مبابي أن "الشيء الوحيد الذي يندم عليه هو خسارة مونديال 2022"، قائلا: "من الصعب الإجابة بأي شيء آخر عندما تكون بهذا القرب وتخسر بركلات الترجيح، ولكن هذا هو معنى التاريخ عندما تخسر هذا لأنه كان علينا الخسارة، أعتقد أننا سنفوز بأخرى إنه مجرد جزء مؤجل".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230623/تقارير-مبابي-ينتقل-إلى-ريال-مدريد-مقابل-200-مليون-يورو-1078411622.html
https://sputnikarabic.ae/20230614/ماكرون-يتعهد-بمحاولة-الضغط-على-مبابي-للبقاء-1078106973.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/0d/1078057220_210:0:1887:1258_1920x0_80_0_0_7828193e74d2b4f25d7829faeff745e1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, رياضة, منوعات

مبابي يصف باريس سان جيرمان بـ"الفريق المنقسم" ويكشف أكثر اللحظات التي ندم عليها

10:58 GMT 08.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEلاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegramNabd
أكد الفرنسي، كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".
وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيراً لأنه فريق منقسم".
وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية أنا منافس عندما ألعب ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعاً كما يعرفني الجميع".
كليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
مجتمع
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
23 يونيو, 07:45 GMT
وبشأن أكثر اللحظات ندما في كرة القدم، أكد مبابي أن "الشيء الوحيد الذي يندم عليه هو خسارة مونديال 2022"، قائلا: "من الصعب الإجابة بأي شيء آخر عندما تكون بهذا القرب وتخسر بركلات الترجيح، ولكن هذا هو معنى التاريخ عندما تخسر هذا لأنه كان علينا الخسارة، أعتقد أننا سنفوز بأخرى إنه مجرد جزء مؤجل".
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلاً الرحيل عن النادي مجاناً بنهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.06.2023
ماكرون يتعهد بمحاولة الضغط على مبابي للبقاء
14 يونيو, 17:03 GMT
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа танка Т-72 вооруженных сил РФ в южном секторе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:01 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 08:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала