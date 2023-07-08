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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230708/-الدفاع-الروسية-شويغو-يتفقد-التدريب-القتالي-للعسكريين-في-التشكيلات-الجديدة-1078846290.html
شويغو يتفقد التدريب القتالي لتشكيلات جديدة في المنطقة العسكرية الجنوبية
شويغو يتفقد التدريب القتالي لتشكيلات جديدة في المنطقة العسكرية الجنوبية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بتفقد تنظيم تدريب الأفراد العسكريين للتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعة للمنطقة... 08.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-08T04:49+0000
2023-07-08T05:11+0000
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بتفقد تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين المتعاقدين في التشكيلات والوحدات العسكرية المشكلة حديثًا في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".وأوضحت الوزارة أن أفراد الخدمة يتلقون تدريبًا في المهارات التكتيكية الخاصة والطبية ومكافحة الحرائق وقيادة المعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى الاتصالات. وتستمر دورة تدريب الجنود المتعاقدين المكثفة لمدة 38 يومًا.وأضافت الوزارة:وأوضحت الوزارة أن شويغو فحص استعداد وتدريب طواقم دبابات تي- 90 "بروريف"، بالإضافة إلى طريقة تدريب الجنود المتعاقدين في تنفيذ العمليات القتالية في ظروف وتضاريس مختلفة، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية.وقالت وزارة الدفاع الروسية: "يتم إجراء جميع التدريبات على معدات عسكرية جديدة... يتمرن المتدربون على عناصر الحماية من نار العدو، بالإضافة إلى مهارات تدمير الأسلحة الغربية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

شويغو يتفقد التدريب القتالي لتشكيلات جديدة في المنطقة العسكرية الجنوبية

04:49 GMT 08.07.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 08.07.2023)
© Sputnik . Pavel Lvov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو يزور الأسطول الشمالي، في إقليم مورمانسك، روسيا 13 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
© Sputnik . Pavel Lvov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن وزير الدفاع سيرغي شويغو قام بتفقد تنظيم تدريب الأفراد العسكريين للتشكيلات الجديدة في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية.
وقالت الوزارة في بيان: "قام وزير الدفاع الجنرال سيرغي شويغو بتفقد تنظيم التدريب القتالي للأفراد العسكريين المتعاقدين في التشكيلات والوحدات العسكرية المشكلة حديثًا في مراكز التدريب التابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية".
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وأوضحت الوزارة أن أفراد الخدمة يتلقون تدريبًا في المهارات التكتيكية الخاصة والطبية ومكافحة الحرائق وقيادة المعدات العسكرية والخاصة، بالإضافة إلى الاتصالات. وتستمر دورة تدريب الجنود المتعاقدين المكثفة لمدة 38 يومًا.
وأضافت الوزارة:

أبلغ ممثلو قيادة المنطقة العسكرية الجنوبية سيرغي شويغو بأن جميع التمارين في مراكز التدريب تجري تحت إشراف ضباط يمتلكون خبرة قتالية اكتسبوها خلال العمليات العسكرية الخاصة.

وأوضحت الوزارة أن شويغو فحص استعداد وتدريب طواقم دبابات تي- 90 "بروريف"، بالإضافة إلى طريقة تدريب الجنود المتعاقدين في تنفيذ العمليات القتالية في ظروف وتضاريس مختلفة، بما في ذلك القتال في المناطق الحضرية.
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وقالت وزارة الدفاع الروسية: "يتم إجراء جميع التدريبات على معدات عسكرية جديدة... يتمرن المتدربون على عناصر الحماية من نار العدو، بالإضافة إلى مهارات تدمير الأسلحة الغربية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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