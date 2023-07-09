عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ريال-مدريد-يقول-إنه-لا-يوجد-أي-إمكانية-لفتح-المفاوضات-مع-مبابي-حاليا-1078893313.html
إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا
إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن "فريق ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي". 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T16:58+0000
2023-07-09T16:58+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
منوعات
رياضة
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062307816_0:95:1669:1033_1920x0_80_0_0_9eec6745eddb3dbeb61311044c5137ee.jpg
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا".ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الملكي، فإن "ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه مجانا الصيف المقبل".وقالت الصحيفة إن "عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر المقبل، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي".وكان الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية. أنا منافس، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230708/مبابي-يصف-باريس-سان-جيرمان-بـالفريق-المنقسم-ويكشف-أكثر-اللحظات-التي-ندم-عليها-1078854116.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/تقارير-مبابي-ينتقل-إلى-ريال-مدريد-مقابل-200-مليون-يورو-1078411622.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/10/1062307816_0:0:1669:1252_1920x0_80_0_0_fed732fb131d719c23c8527b2cf49bf4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار

إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا

16:58 GMT 09.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFEالفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان
الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023 / FRANCK FIFE
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن "فريق ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي".
وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا".
ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الملكي، فإن "ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه مجانا الصيف المقبل".
لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
مجتمع
مبابي يصف باريس سان جيرمان بـ"الفريق المنقسم" ويكشف أكثر اللحظات التي ندم عليها
أمس, 10:58 GMT
وقالت الصحيفة إن "عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر المقبل، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي".
وكان الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".
وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".
وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية. أنا منافس، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع".
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.
كليان مبابي يحرز هدفين ويقود فرنسا إلى الدور ربع النهائي بكأس العالم قطر 2022 بعد الفوز على بولندا 3-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.06.2023
مجتمع
تقارير: مبابي ينتقل إلى ريال مدريد مقابل 200 مليون يورو
23 يونيو, 07:45 GMT
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".
وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Уничтожение самодельных взрывных устройств военной полицией в Запорожской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة16:24 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала