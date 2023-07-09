https://sputnikarabic.ae/20230709/إعلام-ريال-مدريد-يقول-إنه-لا-يوجد-أي-إمكانية-لفتح-المفاوضات-مع-مبابي-حاليا-1078893313.html
إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا
إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا
أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن "فريق ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي". 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T16:58+0000
2023-07-09T16:58+0000
2023-07-09T16:58+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
نادي باريس سان جيرمان
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رياضة
الأخبار
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وأفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن "ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا".ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الملكي، فإن "ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه مجانا الصيف المقبل".وقالت الصحيفة إن "عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر المقبل، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي".وكان الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".وقال مبابي، في حوار مع صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية. أنا منافس، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع".يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف".وكان رد بيريز عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".
https://sputnikarabic.ae/20230708/مبابي-يصف-باريس-سان-جيرمان-بـالفريق-المنقسم-ويكشف-أكثر-اللحظات-التي-ندم-عليها-1078854116.html
https://sputnikarabic.ae/20230623/تقارير-مبابي-ينتقل-إلى-ريال-مدريد-مقابل-200-مليون-يورو-1078411622.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار
أخبار نادي ريال مدريد, نادي باريس سان جيرمان, كيليان مبابي, منوعات, رياضة, الأخبار
إعلام: ريال مدريد يقول إنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا
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أعلنت وسائل إعلام إسبانية، اليوم السبت، أن "فريق ريال مدريد بدأ بإبعاد نفسه عن النجم الفرنسي كيليان مبابي".
وأفادت صحيفة
"ماركا" الإسبانية، بأن "ريال مدريد نفى أي اتصال مع النجم الفرنسي حاليا، وأنه لا يوجد أي إمكانية لفتح المفاوضات مع مبابي حاليا".
ووفقا للصحيفة الإسبانية المقربة من النادي الملكي، فإن "ريال مدريد لا يدرس التعاقد مع مبابي هذا الصيف، بسبب سعره المرتفع جدا، ويفضل التوقيع معه مجانا الصيف المقبل".
وقالت الصحيفة إن "عملاق أوروبا يدرك بأن التأخير في قضية مبابي هذا الصيف سيخفض سعره، مع اقتراب موعد إغلاق السوق في 1 سبتمبر المقبل، لذا فقد يكون التأخير "استراتيجية" يتبعها ريال مدريد من أجل خفض مبابي".
وكان الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، قد أكد أنه لا يعرف ما ينقص الفريق الفرنسي
للفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى أنه "لا يشعر بالخوف من الفشل".
وقال مبابي، في حوار مع صحيفة
"ليكيب" الفرنسية: "لقد فعلنا ما في وسعنا كلاعبين للفوز بدوري الأبطال، عليك التحدث إلى الأشخاص الذين يشكلون الفريق والذين ينظمون الفريق والذين يبنون هذا النادي"، مضيفا: "أعتقد أن اللعب في باريس سان جيرمان لا يساعد كثيرًا لأنه فريق منقسم".
وعن الموسم الأخير له في فرنسا، أوضح: "الأمر بسيط للغاية. أنا منافس، عندما ألعب فأنا ألعب للفوز بغض النظر عمن ألعب معه، لن أكون راضيا بغير الفوز ببطولة لم أفز بها من قبل مثل دوري الأبطال، سأذهب بإجازة للراحة وسأعود جائعًا كما يعرفني الجميع".
يذكر أن مبابي قد أعلن رفضه تمديد عقده مع بطل الدوري الفرنسي حتى 2025، مُفضلًا الرحيل عن النادي مجانًا، في نهاية الموسم المقبل.
وفي المقابل، خيّرت إدارة باريس سان جيرمان
لاعبها المتألق بين التمديد لعام إضافي أو الرحيل الصيف الحالي، لتجنب رحيله دون مقابل بعد نهاية عقده صيف 2024.
وكانت تقارير إعلامية قد قالت، الشهر الماضي، إن "مبابي أبلغ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، باستعداده للضغط على ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف
".
وكان رد بيريز
عليه بأنه "مستعد للتوقيع معه فورًا، إذا حصل على موافقة بالرحيل من باريس سان جيرمان".