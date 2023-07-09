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https://sputnikarabic.ae/20230709/الإمارات-تتعاقد-مع-البرتغالي-باولو-بينتو-لتدريب-منتخبها-الوطني-1078891282.html
الإمارات تتعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لتدريب منتخبها الوطني
الإمارات تتعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لتدريب منتخبها الوطني
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التعاقد مع البرتغالي، باولو بينتو، لتدريب منتخب الإمارات، خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T15:58+0000
2023-07-09T15:58+0000
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رياضة
أخبار الإمارات العربية المتحدة
البرتغال
منتخب البرتغال الوطني
كوريا الجنوبية
الأخبار
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جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إثر وصول بينتو إلى الإمارات، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، على صفحتها الرسمية على "تويتر".وقال محمد بن هزام، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن باولو بينتو سيتولى تدريب المنتخب الإماراتي لمدة 3 سنوات.وقال المدرب البرتغالي في هذه المناسبة، إنه "يطمح لتحقيق أهداف المنتخب الإماراتي خاصة في تصفيات كأس العالم المقبلة"، مضيفا: "سنقدم أفضل ما لدينا من خبرات وسنعمل على بناء منتخب جيد".يذكر أن باولو بينتو، 54 عاما، خاض تجربة التدريب مع المنتخبات الوطنية على فترتين شملت المنتخب البرتغالي ومنتخب كوريا الجنوبية، واستمر مع كل منهما 4 سنوات.وكانت بداية مسيرته التدريبية عام 2005، مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي استمر معه حتى 2009، وفاز معه بـ 4 ألقاب.
https://sputnikarabic.ae/20230626/فيفا-يكشف-تفاصيل-إقامة-كأس-العالم-للأندية-2023-في-مدينة-جدة-السعودية-1078515111.html
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رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني, كوريا الجنوبية, الأخبار
رياضة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, البرتغال, منتخب البرتغال الوطني, كوريا الجنوبية, الأخبار

الإمارات تتعاقد مع البرتغالي باولو بينتو لتدريب منتخبها الوطني

15:58 GMT 09.07.2023
© AFP 2023المدرب البرتغالي باولو بينتو
المدرب البرتغالي باولو بينتو - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023
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أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم التعاقد مع البرتغالي، باولو بينتو، لتدريب منتخب الإمارات، خلفًا للأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إثر وصول بينتو إلى الإمارات، حسبما ذكرت قناة "أبوظبي الرياضية"، على صفحتها الرسمية على "تويتر".
وقال محمد بن هزام، أمين عام اتحاد الإمارات لكرة القدم، إن باولو بينتو سيتولى تدريب المنتخب الإماراتي لمدة 3 سنوات.
وقال المدرب البرتغالي في هذه المناسبة، إنه "يطمح لتحقيق أهداف المنتخب الإماراتي خاصة في تصفيات كأس العالم المقبلة"، مضيفا: "سنقدم أفضل ما لدينا من خبرات وسنعمل على بناء منتخب جيد".
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يذكر أن باولو بينتو، 54 عاما، خاض تجربة التدريب مع المنتخبات الوطنية على فترتين شملت المنتخب البرتغالي ومنتخب كوريا الجنوبية، واستمر مع كل منهما 4 سنوات.
وكانت بداية مسيرته التدريبية عام 2005، مع فريق سبورتنج لشبونة البرتغالي، الذي استمر معه حتى 2009، وفاز معه بـ 4 ألقاب.
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