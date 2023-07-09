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https://sputnikarabic.ae/20230709/هيرنانديز-ينتقل-إلى-باريس-سان-جيرمان-بـ-51-مليون-دولار-1078890248.html
هيرنانديز ينتقل إلى باريس سان جيرمان بـ 51 مليون دولار
هيرنانديز ينتقل إلى باريس سان جيرمان بـ 51 مليون دولار
أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، رسميا، لمدة 5 مواسم تنتهي في 2028، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني. 09.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-09T15:14+0000
2023-07-09T15:14+0000
مجتمع
رياضة
نادي بايرن ميونخ
نادي باريس سان جيرمان
أخبار فرنسا
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جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها النادي الفرنسي على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن هيرنانديز انضم إلى الكتيبة الباريسية رسميا.ولفت النادي إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى النادي الباريسي تقدر بـ 47 مليون يورو (نحو 51.5 مليون دولار).وقال اللاعب لوكاس هيرنانديز إنه كان يبحث عن هذا الانتقال منذ وقت طويل، مضيفا: "سأقدم للجماهير الباريسية كل ما أملك، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة للقرب من عائلتي".يذكر أن لوكاس هيرنانديز قضى 4 سنوات مع بايرن ميونيخ الألماني، شارك خلالها في 107 مبارايات، فاز خلالها ببطولة الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبان السوبر الأوروبي، إضافة إلى بطولات أخرى أبرزها كأس العالم للأندية والسوبر الألماني.وعلق النادي الألماني على انتقال هيرنانديز بتدوينة على حسابه على "تويتر"، قال فيها إن اللاعب انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال دائمة.
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رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , الأخبار
رياضة, نادي بايرن ميونخ, نادي باريس سان جيرمان, أخبار فرنسا , الأخبار

هيرنانديز ينتقل إلى باريس سان جيرمان بـ 51 مليون دولار

15:14 GMT 09.07.2023
© AFP 2023اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز
اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
© AFP 2023
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أعلن نادي باريس سان جيرمان ضم المدافع الفرنسي لوكاس هيرنانديز، رسميا، لمدة 5 مواسم تنتهي في 2028، قادما من نادي بايرن ميونيخ الألماني.
جاء ذلك في سلسلة تدوينات نشرها النادي الفرنسي على حسابه الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد، قال فيها إن هيرنانديز انضم إلى الكتيبة الباريسية رسميا.
ولفت النادي إلى أن قيمة انتقال هيرنانديز إلى النادي الباريسي تقدر بـ 47 مليون يورو (نحو 51.5 مليون دولار).
وقال اللاعب لوكاس هيرنانديز إنه كان يبحث عن هذا الانتقال منذ وقت طويل، مضيفا: "سأقدم للجماهير الباريسية كل ما أملك، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة للقرب من عائلتي".
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يذكر أن لوكاس هيرنانديز قضى 4 سنوات مع بايرن ميونيخ الألماني، شارك خلالها في 107 مبارايات، فاز خلالها ببطولة الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبان السوبر الأوروبي، إضافة إلى بطولات أخرى أبرزها كأس العالم للأندية والسوبر الألماني.
وعلق النادي الألماني على انتقال هيرنانديز بتدوينة على حسابه على "تويتر"، قال فيها إن اللاعب انتقل إلى باريس سان جيرمان في صفقة انتقال دائمة.
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