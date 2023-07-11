عربي
الأمين العام لـ"الناتو" يشترط "فوز أوكرانيا" لانضمامها إلى الحلف
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البرتغالي-برناردو-سيلفا-يتلقى-عرضا-ضخما-من-الهلال-السعودي-1078966896.html
إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي
إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي عرض دفع 70 مليون يورو (77 مليون دولار) إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T19:24+0000
2023-07-11T19:24+0000
مجتمع
أخبار العالم الآن
رياضة
مانشستر سيتي
أخبار نادي الهلال السعودي
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078967116_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7c6d01c3a3bb005dccd38c93d3e2f50c.jpg
وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الهلال يعتزم دفع راتب سنوي لبرناردو سيلفا يصل لـ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في حال إتمام الصفقة.ولم يتم تأكيد قبول أو رفض اللاعب لهذا الصفقة، خاصة أن هناك تقارير تقول إن اللاعب أمامه عدة خيارات تشمل الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة أو البقاء في مانشستر سيتي.وقالت "قنوات الكاس" الرياضية إن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الهلال السعودي.يذكر أنه في حال إتمام الصفقة، فإن القيمة المالية التي سيتقاضاها اللاعب ستكون أكبر بكثير من قيمة العقد الخاص به مع النادي الإنجليزي.
https://sputnikarabic.ae/20230710/إعلام-ميلينكوفيتش-ينتقل-إلى-الهلال-السعودي-بـ-44-مليون-دولار-1078932663.html
أخبار نادي الهلال السعودي
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0b/1078967116_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e7078bb7a55f1b3c44a97aa717792a20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, رياضة, مانشستر سيتي, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, رياضة, مانشستر سيتي, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم

إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي

19:24 GMT 11.07.2023
© AFP 2023اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا
اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي عرض دفع 70 مليون يورو (77 مليون دولار) إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا.
وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الهلال يعتزم دفع راتب سنوي لبرناردو سيلفا يصل لـ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في حال إتمام الصفقة.
مباراة صربيا وسويسرا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
مجتمع
إعلام: ميلينكوفيتش ينتقل إلى الهلال السعودي بـ 44 مليون دولار
أمس, 19:48 GMT
ولم يتم تأكيد قبول أو رفض اللاعب لهذا الصفقة، خاصة أن هناك تقارير تقول إن اللاعب أمامه عدة خيارات تشمل الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة أو البقاء في مانشستر سيتي.
وقالت "قنوات الكاس" الرياضية إن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الهلال السعودي.
يذكر أنه في حال إتمام الصفقة، فإن القيمة المالية التي سيتقاضاها اللاعب ستكون أكبر بكثير من قيمة العقد الخاص به مع النادي الإنجليزي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Бойцы чеченского отряда Ахмат в Золотом-2 и Камышевахе в ЛНР - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:18 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала