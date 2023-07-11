https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البرتغالي-برناردو-سيلفا-يتلقى-عرضا-ضخما-من-الهلال-السعودي-1078966896.html
إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي
إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي
ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي عرض دفع 70 مليون يورو (77 مليون دولار) إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T19:24+0000
2023-07-11T19:24+0000
2023-07-11T19:24+0000
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وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الهلال يعتزم دفع راتب سنوي لبرناردو سيلفا يصل لـ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في حال إتمام الصفقة.ولم يتم تأكيد قبول أو رفض اللاعب لهذا الصفقة، خاصة أن هناك تقارير تقول إن اللاعب أمامه عدة خيارات تشمل الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة أو البقاء في مانشستر سيتي.وقالت "قنوات الكاس" الرياضية إن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الهلال السعودي.يذكر أنه في حال إتمام الصفقة، فإن القيمة المالية التي سيتقاضاها اللاعب ستكون أكبر بكثير من قيمة العقد الخاص به مع النادي الإنجليزي.
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أخبار العالم الآن, رياضة, مانشستر سيتي, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار العالم الآن, رياضة, مانشستر سيتي, أخبار نادي الهلال السعودي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
إعلام: البرتغالي برناردو سيلفا يتلقى عرضا ضخما من الهلال السعودي
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ذكرت تقارير إعلامية أن نادي الهلال السعودي عرض دفع 70 مليون يورو (77 مليون دولار) إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، لضم النجم البرتغالي برناردو سيلفا.
وذكرت صحيفة "ذا أثلتيك" الإنجليزية أن الهلال
يعتزم دفع راتب سنوي لبرناردو سيلفا يصل لـ 50 مليون يورو (55 مليون دولار) في حال إتمام الصفقة.
ولم يتم تأكيد قبول أو رفض اللاعب لهذا الصفقة
، خاصة أن هناك تقارير تقول إن اللاعب أمامه عدة خيارات تشمل الانتقال إلى باريس سان جيرمان أو برشلونة أو البقاء في مانشستر سيتي.
وقالت "قنوات الكاس" الرياضية إن إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي طلبت نحو 100 مليون دولار لإتمام صفقة البرتغالي برناردو سيلفا إلى صفوف الهلال السعودي.
يذكر أنه في حال إتمام الصفقة، فإن القيمة المالية التي سيتقاضاها اللاعب ستكون أكبر بكثير من قيمة العقد الخاص به مع النادي الإنجليزي
.