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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/التشيك-انضمام-أوكرانيا-المتسارع-للناتو-لا-يعني-التصعيد-1078970295.html
التشيك: انضمام أوكرانيا المتسارع للناتو لا يعني التصعيد
التشيك: انضمام أوكرانيا المتسارع للناتو لا يعني التصعيد
أعرب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، مساء الثلاثاء، عن رأيه بأن انضمام أوكرانيا بشكل متسارع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يعني تصعيد الأوضاع، بل على... 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T23:55+0000
2023-07-11T23:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
التشيك
الناتو
أخبار أوكرانيا
روسيا
أخبار روسيا اليوم
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براغ - سبوتنيك. وغرد ليبافسكي على حسابه في تويتر، معلقًا على القرارات التي اتخذت يوم الثلاثاء خلال قمة الناتو في فيلنيوس بشأن عملية انضمام كييف تدريجيًا إلى الناتو، قائلاً: "انضمام أوكرانيا بشكل متسارع إلى الناتو لا يعني مزيدًا من التصعيد، بل على العكس، سيسهم في تحقيق الاستقرار، أولاً وقبل كل شيء، في منطقة أوروبا الشرقية".وقد وافق قادة حلف الناتو على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتألف من ثلاثة عناصر، وأوضح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التوافق مع الناتو، وإنشاء مجلس الناتو-أوكرانيا، وإلغاء شروط تنفيذ خطة العضوية، مما يقلل من عملية الانضمام من مرحلتين إلى واحدة.وأكد ستولتنبرغ أن قادة حلف الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو عندما يتم اعتبار الشروط قد تم استيفاؤها.وتُعقد قمة الناتو في 11 و 12 يوليو في ليتوانيا، بمشاركة جميع قادة دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.يذكر أن روسيا تعلن في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية الدولية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته، واصفاً إياها بـ "احتواء العدوان الروسي".وأعربت موسكو عن قلقها بشأن حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحداً، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تكون خطرة على مصالحها.وأشارت إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى الناتو، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا.وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
https://sputnikarabic.ae/20230711/بولتون-يوصف-المحادثات-حول-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-بأنها-مضيعة-للوقت-1078969070.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
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التشيك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم
التشيك, الناتو, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم

التشيك: انضمام أوكرانيا المتسارع للناتو لا يعني التصعيد

23:55 GMT 11.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورشعار حلف شمال الأطلسي
شعار حلف شمال الأطلسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أعرب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، مساء الثلاثاء، عن رأيه بأن انضمام أوكرانيا بشكل متسارع إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) لا يعني تصعيد الأوضاع، بل على العكس من ذلك، سيسهم في تحقيق "الاستقرار في منطقة أوروبا الشرقية".
براغ - سبوتنيك. وغرد ليبافسكي على حسابه في تويتر، معلقًا على القرارات التي اتخذت يوم الثلاثاء خلال قمة الناتو في فيلنيوس بشأن عملية انضمام كييف تدريجيًا إلى الناتو، قائلاً: "انضمام أوكرانيا بشكل متسارع إلى الناتو لا يعني مزيدًا من التصعيد، بل على العكس، سيسهم في تحقيق الاستقرار، أولاً وقبل كل شيء، في منطقة أوروبا الشرقية".
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جون بولتون - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بولتون يصف المحادثات حول انضمام أوكرانيا إلى الناتو بأنها مضيعة للوقت
21:44 GMT
وقد وافق قادة حلف الناتو على حزمة دعم متعددة السنوات لأوكرانيا، تتألف من ثلاثة عناصر، وأوضح الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبرغ، أن الحزمة تتضمن خطة دعم متعددة السنوات لتحقيق التوافق مع الناتو، وإنشاء مجلس الناتو-أوكرانيا، وإلغاء شروط تنفيذ خطة العضوية، مما يقلل من عملية الانضمام من مرحلتين إلى واحدة.
وأكد ستولتنبرغ أن قادة حلف الناتو أكدوا أن أوكرانيا ستصبح عضوا في الناتو عندما يتم اعتبار الشروط قد تم استيفاؤها.
وتُعقد قمة الناتو في 11 و 12 يوليو في ليتوانيا، بمشاركة جميع قادة دول الحلف، بما في ذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن.
يذكر أن روسيا تعلن في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق لحلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية الدولية. ويقوم الناتو بتوسيع مبادراته، واصفاً إياها بـ "احتواء العدوان الروسي".
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف يدعو إلى القضاء على مجموعة كييف بسبب الرغبة في الانضمام إلى الناتو
21:37 GMT
وأعربت موسكو عن قلقها بشأن حشد قوات الحلف في أوروبا، وأشار الكرملين إلى أن روسيا الاتحادية لا تهدد أحداً، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تكون خطرة على مصالحها.
وأشارت إلى أن الغرب يعمل على استدراج كييف إلى الناتو، موضحةً أن موسكو تراقب الوضع عن كثب وتذكر أن توجه كييف نحو الحلف هو الذي أصبح أحد أسباب بدء روسيا عملية خاصة في أوكرانيا.
وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول".
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