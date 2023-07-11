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وزير خارجية الصين يغيب عن اجتماعات دول "آسيان" لأسباب صحية
وزير خارجية الصين يغيب عن اجتماعات دول "آسيان" لأسباب صحية
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا الأسبوع الجاري، وذلك لأسباب صحية. 11.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-11T08:18+0000
2023-07-11T08:18+0000
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صرح بذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.وسيحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.وغاب وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن سلسلة من الأحداث والاجتماعات الدبلوماسية، خلال الأسبوعين الماضيين.وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كانت آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.كما عقد تشين جانغ اجتماعات منفصلة في ذلك اليوم مع وزير الخارجية الفيتنامي، بوي ثانه سون، ونظيره السريلانكي، علي صبري.وغاب وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن اجتماعات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين الأسبوع الماضي، والاجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، أمس الاثنين.
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار إندونيسيا

وزير خارجية الصين يغيب عن اجتماعات دول "آسيان" لأسباب صحية

08:18 GMT 11.07.2023
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIوزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، أن وزيرها، تشين جانغ، لن يحضر اجتماعات دول "آسيان"، المنعقدة في إندونيسيا الأسبوع الجاري، وذلك لأسباب صحية.
صرح بذلك المتحدث باسم الخارجية الصينية، وانغ وينبين، وفقا لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" الصينية.
ورفضت وزارة الخارجية الصينية التعليق على ما إذا كانت مشاكل جانغ الصحية بسبب الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.
وسيحضر وانغ يي، كبير الدبلوماسيين الصينيين، بدلًا من تشين جانغ، الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية الصيني قبله.
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وغاب وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن سلسلة من الأحداث والاجتماعات الدبلوماسية، خلال الأسبوعين الماضيين.
وبحسب موقع وزارة الخارجية الصينية على الإنترنت، فقد كانت آخر نشاط تشين المسجل، في 25 يونيو/ حزيران الماضي، عندما التقى بنائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، في بكين لمناقشة العلاقات الصينية الروسية.
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كما عقد تشين جانغ اجتماعات منفصلة في ذلك اليوم مع وزير الخارجية الفيتنامي، بوي ثانه سون، ونظيره السريلانكي، علي صبري.
وغاب وزير الخارجية الصيني، تشين جانغ، عن اجتماعات وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، في بكين الأسبوع الماضي، والاجتماع بين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، ورئيس وزراء جزر سليمان، ماناسيه سوغافاري، أمس الاثنين.
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