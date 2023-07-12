https://sputnikarabic.ae/20230712/جنود-أوكرانيون-يفرون-من-مدرعات-ودبابات-غربية-بعد-تدميرها-بمسيرات-روسية-فيديو-1078995100.html
جنود أوكرانيون يفرون من مدرعات ودبابات غربية بعد تدميرها بمسيرات روسية... فيديو
جنود أوكرانيون يفرون من مدرعات ودبابات غربية بعد تدميرها بمسيرات روسية... فيديو
دمرت وحدات اللواء 58 التابع للقوات الروسية عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T12:54+0000
2023-07-12T12:54+0000
2023-07-12T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتظهر اللقطات دبابات محطمة ومركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" وعربات مصفحة للعدو. يحاول بقية العسكريين الناجين من القوات المسلحة الأوكرانية ترك المعدات المحترقة في حالة من الذعر.وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم تحييد أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 8 عربات قتال مشاة في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وتم إحباط جميع خطط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.أقرا أيضا: الدفاع الروسية تنشر لقطات لتدمير رتل من المدرعات الغربية للجيش الأوكراني... فيديوأقرا أيضا: جنود أوكرانيون يتطايرون جراء ضربات روسية شلت هجومهم... فيديواقرأ أيضا: مقاتلتان روسيتان تنقضان على تجمعات القوات الأوكرانية في كراسني ليمان... فيديو
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنود أوكرانيون يفرون من مدرعات ودبابات غربية بعد تدميرها بمسيرات روسية... فيديو
12:54 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 13:03 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
دمرت وحدات اللواء 58 التابع للقوات الروسية عربات مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة رابوتينو.
وتظهر اللقطات دبابات محطمة ومركبات قتال مشاة من طراز "برادلي" وعربات مصفحة للعدو. يحاول بقية العسكريين الناجين من القوات المسلحة الأوكرانية ترك المعدات المحترقة في حالة من الذعر.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إنه تم تحييد أكثر من 70 جنديًا أوكرانيًا وتدمير 8 عربات قتال مشاة في منطقة رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وتم إحباط جميع خطط هجوم القوات المسلحة الأوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.