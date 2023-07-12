https://sputnikarabic.ae/20230712/محافظ-جنين-جولة-الرئيس-الفلسطيني-رسالة-إلى-اليمين-الإسرائيلي-المتطرف-بأن-شعبنا-سيواجهه-موحدا-1079006941.html

محافظ جنين: جولة الرئيس الفلسطيني رسالة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بأن شعبنا سيواجهه موحدا

محافظ جنين: جولة الرئيس الفلسطيني رسالة إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بأن شعبنا سيواجهه موحدا

قال محافظ جنين الفلسطينية، أكرم الرجوب، اليوم الأربعاء، إن "جولة الرئيس محمود عباس (أبو مازن) إلى المدينة ومخيمها، حملت رسالة واضحة بأننا صامدون في وجه... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T19:55+0000

2023-07-12T19:55+0000

2023-07-12T19:55+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، مساء اليوم الأربعاء، عن الرجوب أن جولة الرئيس عباس في أرجاء المدينة لاقت ترحيبا واسعا من المواطنين الفلسطينيين كافة، وخاصة في مخيم جنين.ووصف أكرم الرجوب زيارة محمود عباس إلى مدينة جنين ومخيمها بأنها "رسالة واضحة عبرت عن مسؤولية الرئيس تجاه شعبنا"، مضيفا أن تلك الجولة حملت رسالة أخرى أيضا، بـ"أننا باقون على هذه الأرض، وعلينا الصمود والمواجهة بكل السبل المتاحة في وجه الاحتلال".وأشار محافظ جنين الفلسطينية إلى أن زيارة الرئيس عباس "مثلت رسالة تضامن وتكافل، ورسالة أخرى إلى اليمين الإسرائيلي المتطرف بأن شعبنا سيواجهه موحدا".وكان محمود عباس قد زار مدينة جنين ومخيمها، في وقت سابق اليوم الأربعاء، وصرح خلال جولته في المدينة قائلا:وشدد الرئيس الفلسطيني على أنه سيبقى صامدا في الأرض الفلسطينية ولن يرحل ولن يقبل الاعتداء من أحد، منوها إلى أن وهو يحمل غصن الزيتون "هذا الزيتون نحن زرعناه ونحن نحافظ عليه، وإذا اقتلعوا شجرة سنزرع مكانها ألف شجرة، هذه هي فلسطين وهذا هو الشعب الفلسطيني".كان الجيش الإسرائيلي أعلن، الأربعاء الماضي، انتهاء عملية عسكرية استمرت يومين في جنين ومخيمها شمالي الضفة الغربية المحتلة، والتي استهدفت الفصائل الفلسطينية المسلحة في المخيم، وأسفرت عن مقتل 12 فلسطينا و117 مصابا، إضافة إلى مقتل جندي إسرائيلي.وانطلقت العملية العسكرية للقوات الإسرائيلية، على مدينة جنين ومخيمها، بقصف جوي أعقبه اقتحام قوات كبيرة من الجيش تقدر بـ150 آلية عسكرية ترافقها جرافات مدرعة، مدينة جنين من عدة محاور كما حاصرت مخيم جنين.وردا على ذلك، قررت القيادة الفلسطينية وقف كل الاتصالات واللقاءات مع الجانب الإسرائيلي والاستمرار في وقف التنسيق الأمني معها، بعد العمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في جنين شمالي الضفة الغربية.كما قررت التوجه الفوري لمجلس الأمن الدولي لتنفيذ القرار 2334 وقرار الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ودعوة المحكمة الجنائية الدولية للتعجيل في البت بالقضايا المحالة إليها، والمطالبة بوقف عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب عدم التزامها بتنفيذ القرارات 181، 194.وتشهد مناطق متفرقة من الضفة الغربية أعمال عنف بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، راح ضحيتها قتلى ومصابين.كما تقوم القوات الإسرائيلية، بشكل متكرر، بعمليات دهم للمخيمات والمناطق لتوقيف فلسطينيين يشتبه في قيامهم بتنفيذ عمليات طعن أو دهس، وتقع اشتباكات تسفر عن قتلى ومصابين.

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