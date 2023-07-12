https://sputnikarabic.ae/20230712/نصر-الله-مشروع-الشرق-الأوسط-الكبير-سقط-في-لبنان-1079006121.html
نصر الله: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" سقط في لبنان
نصر الله: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" سقط في لبنان
قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي سقط في لبنان. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T19:06+0000
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وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ 17 لحرب لبنان الثانية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب قناة "الميادين" اللبنانية.وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني أن انتصار الحزب والمقاومة اللبنانية أمام الجيش الإسرائيلي في حربه على الجنوب اللبناني في العام 2006، قد "أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".وأضاف حسن نصر الله أن "انتصار يوليو/تموز 2006 وضع العدو الإسرائيلي على خط الانحدار"، مشيرا إلى أن "المطلوب من عدوان 2006 كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان".ولم يفت الأمين العام لحزب الله اللبناني التأكيد على أن "الإسرائيليين والأمريكيين اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006 على أكثر من صعيد".يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، أو ما يعرف بـ"حرب تموز"، قد اندلعت في الثاني عشر من يوليو 2006، واستمرت 34 يوما كاملة، في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة الجنوبية والشرقية منها وبعض أجزاء من العاصمة بيروت.
https://sputnikarabic.ae/20230709/صحفية-لبنانية-تكشف-عن-خطة-عسكرية-إسرائيلية-للجم-الخرق-اللبناني-على-حدودها-1078878582.html
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الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, أخبار لبنان
نصر الله: مشروع "الشرق الأوسط الكبير" سقط في لبنان
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قال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، إن مشروع الشرق الأوسط الكبير الأمريكي سقط في لبنان.
وجاءت تصريحات نصر الله، مساء اليوم الأربعاء، في الذكرى السنوية الـ 17 لحرب لبنان الثانية بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي، وذلك بحسب قناة
"الميادين" اللبنانية.
وأكد الأمين العام لحزب الله اللبناني
أن انتصار الحزب والمقاومة اللبنانية أمام الجيش الإسرائيلي في حربه على الجنوب اللبناني في العام 2006، قد "أسس لمعادلة ردع ما زالت قائمة حتى اليوم مقابل تآكل الردع عند العدو الإسرائيلي".
وأضاف حسن نصر الله أن "انتصار يوليو/تموز 2006 وضع العدو الإسرائيلي على خط الانحدار"، مشيرا إلى أن "المطلوب من عدوان 2006 كان سحق المقاومة وإخضاع لبنان".
ولم يفت الأمين العام لحزب الله اللبناني التأكيد على أن "الإسرائيليين والأمريكيين اعترفوا بفشل حربهم على لبنان عام 2006
على أكثر من صعيد".
يشار إلى أن الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، أو ما يعرف بـ"حرب تموز"، قد اندلعت في الثاني عشر من يوليو 2006، واستمرت 34 يوما كاملة، في مناطق مختلفة من لبنان، خاصة الجنوبية والشرقية منها وبعض أجزاء من العاصمة بيروت.