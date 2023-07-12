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وزير الدفاع الإسرائلي: الدعوات لرفض الخدمة العسكرية "جائزة للأعداء"
وزير الدفاع الإسرائلي: الدعوات لرفض الخدمة العسكرية "جائزة للأعداء"
تصاعدت دعوات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بصورة أثارت مخاوف كبيرة لدى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، حتى وصفها وزير الدفاع يوآف غالانت بـ... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:27+0000
2023-07-12T09:27+0000
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بنيامين نتنياهو
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وشدد غالانت على أن تصاعد هذه الدعوات يمثل خطرا على إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.وتابع: "التشجيع على رفض الخدمة العسكرية وإنهاء تطوع جنود الاحتياط يهدد وحدة صفوفنا"، مضيفا: "يجب على الشخصيات العامة من اليسار واليمين، على السواء، أن يبعدوا الجيش عن السياسة".وتعالت دعوات لرفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد التعديلات القضائية، التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تنص في قراءتها الأولية على أنه لا يجوز للمحكمة العليا الفصل في مدى معقولية القرارات التي تتخذها الحكومة.وأقر الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.ورغم تمرير النص الخاص بالتعديلات في الكنيست، بموافقة نواب الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، إلا أن جميع نواب المعارضة وعددها 54 عضوا صوتوا ضد التعديلات.ويضم الكنيست 120 نائبًا بينهم 64 نائبًا يمثلون نواب الائتلاف الحكومي و54 يمثلون المعارضة.وتسبب إقرار مشروع القانون الخاص بالتعديلات في تجدد الاحتجاجات في إسرائيل، وشمل ذلك تعطيل حركة المرور على عدة طرق رئيسية في أنحاء إسرائيل، بينما انتشرت الشرطة وسط مئات المحتجين في تل أبيب.وحملت تظاهرات وإضرابات، يوم أمس الثلاثاء، اسم "يوم مقاومة"، ويخطط منظموها لتكون الأوسع في البلاد، بينما قالت الشرطة إنها ألقت القبض على عشرات الأشخاص وشمل ذلك عدة مناطق في البلاد.وأعلنت الحركات المنظمة للاحتجاجات عزمها إغلاق مطار "بن غوريون الدولي"، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للمشاركة في احتجاجات "يوم مقاومة" لرفض التعديلات القضائية، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.والشهر الماضي، حاولت الحكومة حل المسألة مع المعارضة عبر المفاوضات، التي توقفت، لتتجدد الاحتجاجات بعدما خفت حدتها في وقت سابق.وفي تعليق على الاحتجاجات، انتقد البيت الأبيض الإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو، مؤكدا على ضرورة احترام حق الاحتجاجات السلمية، التي تمثل جزءا من الممارسات الديمقراطية.ورغم ذلك، لم تدفع تلك الاحتجاجات التي تزيد رقعتها يوما بعد يوم، نتنياهو إلى التراجع، إذ يعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من شعبيته وسط اليمين المتطرف، وتثبت من أركان حكمه، وتبعده عن شبح المحاكمة بتهم الفساد التي تورط فيها.
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https://sputnikarabic.ae/20230711/اعتقال-ضابط-في-الجيش-الإسرائيلي-خلال-الاحتجاجات-ضد-تعديلات-النظام-القضائي-1078969546.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/إعلام-البيت-الأبيض-يدعو-إسرائيل-إلى-احترام-حق-التظاهر-السلمي-في-البلاد-1078967427.html
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العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, تل أبيب, بنيامين نتنياهو
العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الشرق الأوسط, الولايات المتحدة الأمريكية, تل أبيب, بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع الإسرائلي: الدعوات لرفض الخدمة العسكرية "جائزة للأعداء"

09:27 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZوزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد، يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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تصاعدت دعوات رفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بصورة أثارت مخاوف كبيرة لدى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، حتى وصفها وزير الدفاع يوآف غالانت بـ "الجائزة"، التي يقدمها هؤلاء لأعداء إسرائيل.
وشدد غالانت على أن تصاعد هذه الدعوات يمثل خطرا على إسرائيل، حسبما ذكر موقع "آي - 24" الإسرائيلي، اليوم الأربعاء.

وقال غالانت: "نجاحنا يعتمد على وحدة صفوفنا في مواجهة أعدائنا".

وتابع: "التشجيع على رفض الخدمة العسكرية وإنهاء تطوع جنود الاحتياط يهدد وحدة صفوفنا"، مضيفا: "يجب على الشخصيات العامة من اليسار واليمين، على السواء، أن يبعدوا الجيش عن السياسة".
مظاهرات في إسرائيل احتجاجا على التعديلات القضائية المقترحة من الحكومة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
وسط موجة عنيفة من التظاهرات.. هل يقود قانون إصلاح القضاء إلى تفكك الحكومة الإسرائيلية؟
أمس, 14:36 GMT
وتعالت دعوات لرفض الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي تزامنا مع الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ضد التعديلات القضائية، التي تتبناها حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والتي تنص في قراءتها الأولية على أنه لا يجوز للمحكمة العليا الفصل في مدى معقولية القرارات التي تتخذها الحكومة.
وأقر الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، والذي يحد من مراقبة المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) للحكومة وقراراتها.
مظاهرة ضد الإصلاح القضائي في تل أبيب، إسرائيل 26 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.07.2023
للأسبوع الـ 27.. الاحتجاجات تعم إسرائيل رفضا لإصلاح القضاء.. فيديوهات
8 يوليو, 18:21 GMT
ورغم تمرير النص الخاص بالتعديلات في الكنيست، بموافقة نواب الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، إلا أن جميع نواب المعارضة وعددها 54 عضوا صوتوا ضد التعديلات.
ويضم الكنيست 120 نائبًا بينهم 64 نائبًا يمثلون نواب الائتلاف الحكومي و54 يمثلون المعارضة.
وتسبب إقرار مشروع القانون الخاص بالتعديلات في تجدد الاحتجاجات في إسرائيل، وشمل ذلك تعطيل حركة المرور على عدة طرق رئيسية في أنحاء إسرائيل، بينما انتشرت الشرطة وسط مئات المحتجين في تل أبيب.
وحملت تظاهرات وإضرابات، يوم أمس الثلاثاء، اسم "يوم مقاومة"، ويخطط منظموها لتكون الأوسع في البلاد، بينما قالت الشرطة إنها ألقت القبض على عشرات الأشخاص وشمل ذلك عدة مناطق في البلاد.
الاحتجاجات في إسرائيل ضد تعديلات قانون السلطة القضائية، 29 أبريل/ نيسان 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
اعتقال ضابط في الجيش الإسرائيلي خلال الاحتجاجات ضد تعديلات النظام القضائي
أمس, 22:05 GMT
وأعلنت الحركات المنظمة للاحتجاجات عزمها إغلاق مطار "بن غوريون الدولي"، كما أعلنت العديد من الشركات السماح لموظفيها بالتغيب للمشاركة في احتجاجات "يوم مقاومة" لرفض التعديلات القضائية، التي يقول نتنياهو إنها تهدف إلى استعادة التوازن بين فروع السلطة وكبح تجاوزات المحكمة العليا لصلاحياتها.
والشهر الماضي، حاولت الحكومة حل المسألة مع المعارضة عبر المفاوضات، التي توقفت، لتتجدد الاحتجاجات بعدما خفت حدتها في وقت سابق.
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
إعلام: البيت الأبيض يدعو إسرائيل إلى احترام حق التظاهر السلمي في البلاد
أمس, 19:56 GMT
وفي تعليق على الاحتجاجات، انتقد البيت الأبيض الإجراءات التي تتخذها حكومة نتنياهو، مؤكدا على ضرورة احترام حق الاحتجاجات السلمية، التي تمثل جزءا من الممارسات الديمقراطية.
ورغم ذلك، لم تدفع تلك الاحتجاجات التي تزيد رقعتها يوما بعد يوم، نتنياهو إلى التراجع، إذ يعتقد أن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد من شعبيته وسط اليمين المتطرف، وتثبت من أركان حكمه، وتبعده عن شبح المحاكمة بتهم الفساد التي تورط فيها.
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